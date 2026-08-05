Конституционният съд образува дело за спорните промени в трудовия стаж и минималната заплата

Конституционният съд образува днес, 5 август, дело по искане на омбудсмана Велислава Делчева за установяване на противоконституционност на текстове от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г. Искането е да се обяви несъответствието им с принципите на "правовата и социална държава", прогласени в Преамбюла на Конституцията, съобщиха от пресцентъра на съда. Става въпрос за спорните промени за трудовия стаж и минималната работна заплата, въведени в Бюджет 2026 от управляващите от "Прогресивна България".

Докладчик по делото е съдия Соня Янкулова. Предстои съдът да се произнесе дали ще допусне разглеждане по същество на делото.

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Споровете

По-рано днес омубдсманът Велислава Делчева съобщи, че е сезирала Конституционния съд. Едната оспорена разпоредба е относно механизма за изчисляване на трудовия стаж. Досегашната уредба, базирана на изработени дни, се замени с уредба, основана на изработени часове.

Снимка: Велислава Делчева, БГНЕС

Така работещите на непълно работно време ще трупат значително по-малко трудов стаж - това бе въведено през "задния вход" на закона за бюджета. По сега действащите правила служител, който работи на четири часа дневно в продължение на една календарна година, придобива една година трудов стаж. След промените обаче за същия период ще се признават само шест месеца стаж.

Това е удар най-вече срещу родителите на малки деца, хората с трайни увреждания, пенсионерите, учащите и всички, за които непълното работно време е единствената възможност за заетост, посочи още при предлагането на промените омбудсманът Делчева.

Другата оспорена от нея разпоредба е текстът, с който се премахва механизмът за ежегодно определяне на минималната работна заплата, без едновременно да е предложен алтернативен модел, срок за неговото приемане и гаранции за актуализация.

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