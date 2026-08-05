Спорт:

БАБХ: Няма проблем с качеството на маслото, открито в хладилна база край София

05 август 2026, 16:06 часа 625 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
БАБХ: Няма проблем с качеството на маслото, открито в хладилна база край София

Излязоха резултатите от изследването на кравето масло, открито в хладилна база “Мавера“ ООД в с. Подгумер, и наистина става въпрос за краве масло – няма манипулация и добавяне на немлечи мазнини. Няма проблем по въпроса с качеството, каза на брифинг пред медиите Бистра Иванова от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Тя добави, че продуктите все още са възбранени и продължават проверките. Предстои верификация на документите, очакваме от компетентните органи на страните доставчици да ги потвърдят, каза още Иванова. Още: Още: Фалшиво масло за всички нас: Земеделският министър пак не каза колко е заловено при знаков случай

Припомняме, че полицията установи над 35 тона храни с недоказан произход - 19 тона пилешко месо и 16 тона краве масло. Продуктите се намират в хладилна база “Мавера“ ООД в село Подгумер, в столичния район “Нови Искър“, съобщи на 29 юли на брифинг за медиите пред базата Милен Христов – началник на отдел “Икономическа полиция“ при Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).  Още: Укор към държавата: Институциите не правят или потулват изследванията на некачествени храни

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
млечни продукти Масло БАБХ проверки
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес