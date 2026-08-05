БАБХ: Няма проблем с качеството на маслото, открито в хладилна база край София

Излязоха резултатите от изследването на кравето масло, открито в хладилна база “Мавера“ ООД в с. Подгумер, и наистина става въпрос за краве масло – няма манипулация и добавяне на немлечи мазнини. Няма проблем по въпроса с качеството, каза на брифинг пред медиите Бистра Иванова от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Тя добави, че продуктите все още са възбранени и продължават проверките. Предстои верификация на документите, очакваме от компетентните органи на страните доставчици да ги потвърдят, каза още Иванова. Още: Още: Фалшиво масло за всички нас: Земеделският министър пак не каза колко е заловено при знаков случай

Припомняме, че полицията установи над 35 тона храни с недоказан произход - 19 тона пилешко месо и 16 тона краве масло. Продуктите се намират в хладилна база “Мавера“ ООД в село Подгумер, в столичния район “Нови Искър“, съобщи на 29 юли на брифинг за медиите пред базата Милен Христов – началник на отдел “Икономическа полиция“ при Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). Още: Укор към държавата: Институциите не правят или потулват изследванията на некачествени храни