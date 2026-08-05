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Легенда на Португалия разсипа Инфантино: Трябва веднага да си тръгне, такъв човек няма бъдеще във футбола!

05 август 2026, 16:39 часа 497 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Легенда на Португалия разсипа Инфантино: Трябва веднага да си тръгне, такъв човек няма бъдеще във футбола!

Легендата на португалския футбол Луиш Фиго, който в момента е посланик в УЕФА, разкритикува президента на ФИФА Джани Инфантино. Както е известно, босът на свеотвената централа имаше идея да продаде част от Световното първенство на частни инвеститори. Планът му обаче бе осуетен и в крайна сметка бе оттеглен.

„Късно е да спаси достойнството си, но все още може да спаси футбола“

„Инфантино трябва да си тръгне. Много е късно да спаси достойнството си, но все още не е късно да спаси футбола. Трябва да си тръгне веднага“, казва Фиго пред британския вестник „Дейли Мейл“. „Нищо не му пречи да се оплаква на приятелите си“, каза още той за швейцареца, обвинявайки го в „низост, двуличност и несравним егоизъм в моите очи“.

„Ако идеята беше толкова добра, защо не е сподели с всички членове на ФИФА, които се бяха събрали в една зала преди финала на Световното първенство? Ако планът беше солиден, защо не изложи на членове и рисковете му, а само предимствата“, попита бившият футболист на Барселона и Реал Мадрид.

„Защо не бе честен и не сподели факта, че този проект трябваше да го обогати, като получава по 30 милиона долара на година? Човек, който е способен да действа така, принадлежи на миналото и не трябва да има никаква роля в бъдещето на спорта“, категоричен е Луиш Фиго.

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ФИФА Световно първенство по футбол Луиш Фиго Джани Инфантино
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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