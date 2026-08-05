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Реал Мадрид прави заместника на Винисиус най-скъпия африканец в историята

05 август 2026, 14:36 часа 742 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Реал Мадрид прави заместника на Винисиус най-скъпия африканец в историята

След дълга трансферна сага, трансферът на Ян Диоманде в Реал Мадрид вече е на финалната права. Това твърди един от най-реномираните журналисти, които работят в сферата на трансферите Флориан Платенберг. Според неговата информация трансферната сума плюс бонусите, които "кралете" ще платят на РБ Лайпциг са между 130 и 140 милиона евро, което ще направи Диоманде най-скъпия африкански футболист в историята.

Ян Диоманде е най-скъпият африкански футболист

Според източника преговорите между Реал Мадрид и РБ Лайпциг са на финалната права, като финансовата част на следката е договорена и в момента се уточнява структурата за плащанията. Така РБ Лайпциг ще направи рекордната си продажба, а самият Ян Диоманде ще се превърне в най-скъпия африканец в историята на футбола. Преди него тази титла носеше Никола Пепе, който премина от Лил в Арсенал срещу 80 милиона евро през 2019 г. По-рано през деня Ян Диоманде се присъедини към тренировъчния лагер на "биковете", което беше неочаквано, но явно няма да попречи на трансфера.

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Ян Диоманде

Реал Мадрид надви Ливърпул и ПСЖ за Диоманде

Ян Диоманде беше обект на интерес от много клубове през това лято. Той пъро беше близо до трансфер в Ливърпул, но ПСЖ надигра "червените" със значително по-голяма оферта. Впоследствие и Реал Мадрид се намеси в борбата за подписа на младото крило, като дори парижани не успяха да се преборят с "кралете" за Диоманде. Причината "белите" да настояват толкова за привличането му е несигурното бъдеще на Винисиус Жуниор, който отхръвли поредното предложение на Реал Мадрид за нов договор и все повече се приближава до трансфер в шампиона на Англия Арсенал.

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Реал Мадрид Летен трансферен прозорец РБ Лайпциг Ян Диоманде
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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