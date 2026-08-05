Бивш директор на Реал алармира: Винисиус няма да поднови договора си, по-добре да бъде продаден!

Днес трябва да се проведе среща между ръководството на Реал Мадрид и агентите на бразилския национал Винисиус Жуниор, на която да бъде обсъдено бъдещето на крилото. Според предаването „El Larguero“ крилото е отказал последната оферта на „кралете“ за нов договор до 2031 година за 22 милиона евро на сезон. Неговият контракт с испанския гранд приключва през 2027 и той може да си тръгне като свободен агент след няколко месеца.

Предраг Миятович е категоричен, че бразилецът явно обмисля други оферти

Бившият футболист и спортен директор на Реал Предраг Миятович призна, че е песимист за оставането на Винисиус. „Знаем, че Винисиус е отхъврил това, което му предлага клубът. По това време на лятото, оставяйки му година договор, цялата ситуация ми казва, че Винисиус няма да поднови договора“, казва черногорецът в „El Larguero“.

„Може да иска 30, 35 или 25 милиона, няма значение. Явно вече обмисля други оферти, които има, защото е голям футболист. Арсенал има голям интерес да го привлече. Имам информация от Англия, че Арсенал е готов да подобри трансферния си рекорд, за да го привлече“, каза Миятович.

„Ако не преподпише, поне е добре да бъде продаден за голяма сума. Ще видим какво ще стане, но вече е август и няма яснота. Ако не може да го убедим да остане, трябва да изкараме много пари от него“, каза още Миятович.

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