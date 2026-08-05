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За мечтания нападател: Деко води делегация на Барселона в Мадрид

05 август 2026, 15:05 часа 555 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
За мечтания нападател: Деко води делегация на Барселона в Мадрид

След като Роберт Левандовски напусна Барселона, каталунците усилено работят върху привличането на нов централен нападател. От началото на транфсерния прозорец те имат една голяма цел - острието на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес. Аржентинецът вече уведоми "дюшекчиите", че иска да продължи кариерата си другаде, но столичани до този момент не са приели нито една оферта за него. Сега представители на Барселона са в Мадрид, за да се срещнат с агента на Алварес.

Деко е в Мадрид, за да привлече Хулиан Алварес

Спортният директор на Барселона Деко, заедно със своя асистент Жоао Амарал, е в Мадрид, за да говори с агента на Хулиан Алварес Фернандо Идалго. Целта на тяхната среща е да обсъдят плана за действие по привличането на аржентинския нападател от Барселона и да се изготвят следващите стъпки за осъществяването на трансфера. Каталунците вече изпратиха оферта до Атлетико Мадрид на стойност 100 милиона евро, като все още не са я оттеглили. Според агента му, Алварес иска да играе само и единствено за Барселона.

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Хулиан Алварес

От Атлетико не пускат Алварес

В момента Хулиан Алварес е във ваканция след края на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Очакванията са той да се присъедини към Атлетико Мадрид на 10 август, за да поднови тренировки. Но според неговите представители, аржентинецът настоява да бъде продаден и да заиграе за Барселона. Но "дюшекчиите" държат на своето - Алварес няма да напусне.

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Барселона Атлетико Мадрид Летен трансферен прозорец Деко Хулиан Алварес
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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