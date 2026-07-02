Един от най-известните треньори в тениса разказа нечувана история за Григор, която казва всичко за неговата психика

Един от най-известните треньори в световния тенис - Патрик Муратоглу, използва каналите си в социалните мрежи, за да разкаже интересна история с Григор Димитров, която казва много за психическата нагласа на българина. В началото на кариерата си Григор тренираше под ръководството на Муратоглу, като именно този треньор помага на Гришо да пробие в топ 100 на мъжкия тенис. Днес двамата остават в близки отношения, а Муратоглу припомни интересен момент от тяхната съвместна работа.

Не е случайно, че Григор Димитров се задържа 14 години в топ 100 на световния тенис

Муратоглу върна лентата назад до едно забележително представяне на Григор на турнира в Маями, когато побеждава Томаш Бердих, за да влезе в топ 100 на света. А след победата, Григор се прибира обратно към хотела с бягане с невероятна енергия, докато Муратоглу кара зад него, а Еминем "гърмеше на пълна мощност". Според треньора, този момент му е показал всичко, което трябва да знае за психиката на българския тенисист, като отбелязва, че няма нищо случайно в това, че Григор се задържа 14 години в топ 100 на света.

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Ето какво написа Муратоглу за Григор:

"Все още си спомням как тренирах Григор Димитров, когато за първи път влезе в топ 100.

След страхотно представяне в Маями, където победи Томаш Бердих, карах с колата зад него, докато музиката на Еминем гърмеше на пълна мощност, а той тичаше през целия път обратно към хотела с невероятна енергия. Това ми каза всичко за неговата психика.

Да се задържиш в топ 100 в продължение на 14 поредни години не е само въпрос на талант. Самият талант никога не е достатъчен. Григор е невероятен професионалист, фокусиран и обсебен от детайлите. Тенисът наистина е в центъра на живота му.

Неотдавна той беше на косъм от победа над Яник Синер на „Уимбълдън“, преди контузия да го спре. Ето защо все още вярвам, че завръщането му е само въпрос на време.

И така, какво мислите: може ли той да се изкачи отново към върха?"

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