Кабинетът "Радев":

Полетите на Пеевски: ДБ Се оплакаха, че прокуратурата е иззела делото от ГДБОП (ВИДЕО)

02 юли 2026, 11:45 часа 188 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Полетите на Пеевски: ДБ Се оплакаха, че прокуратурата е иззела делото от ГДБОП (ВИДЕО)

"Подадохме сигнал, на следващия ден Пеевски сам подаде сигнал до прокуратурата, с което той инструктира да изземат делото от ГДБОП и то да бъде смачкано. Това и стана - получихме официално информация от ГДБОП, че делото е било иззето от прокуратурата", каза съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов пред медиите в парламента във връзка със сигнала им до ГДБОП за полетите на санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на ДПС Делян Пеевски. 

Парламентът изслушва Демерджиев

Припомняме, че днес парламентът изслушва вътрешния министър Иван Демерджиев, който трябва да разкрие информация за полетите на Пеевски. В началото на седмицата той анонсира и обеща, че тази информация скоро ще бъде обявена, както и че когато си публична личност, обществото трябва да знае подобни неща.

Очакванията на ДБ

"Очакваме г-н Демерджиев да разкрие всички подробности, за които само се предполага, писано е, имало е сигнали, които са идвали от будни служители на МВР и това да бъде потвърдено от министъра. Не само колко пъти е ходил, а откъде има пари да ходи до там, с кой друг е ходи до там, имало ли е срещи с бизнесмени, уреждали ли са обществени поръчки", заяви още Божанов. ОЩЕ: Очаквайте скоро: Демерджиев обеща да се разбере кой е предоставял самолети на Пеевски

 

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Полети Делян Пеевски Да, България Божидар Божанов 52 Народно събрание
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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