Легенда на Локомотив София е получил масивен инсулт – бори се за живота си

Една от големите легенди на Локомотив София се бори за живота си, след като е получил масивен инсулт. Става въпрос за бившия офанзивен полузащитник на столичните „железничари“ Нако Дойчев. Неприятната вест бе съобщена официално от клуба.

Нако Дойчев е една от най-големите легенди на Локомотив

Нако Дойчев е роден на 9 юни 1960 година. Той е юноша на Локомотив София като играе в тима от 1979-та до 1987-ма. За „червено-черните“ халфът записва 237 мача в „А“ група, в които реализира 25 попадения. С тима той печели бронзовите медали в първенството през 1979-та, както и Купата на Съветската армия през 1982-та. Дойчев е част от славния отбор на Локомотив, който достига до 1/4-финалите в турнира за Купата на УЕФА през 1979-та, след като отстранява Динамо Киев.

Халфът има 4 мача за националния отбор на България

В кариерата си именият халф е носил още екипите на Локомотив Горна Оряховица, Сливнишки герой, Пирин Гоце Делчев, кипърския Алки, както и на германския Любек. Нако Дойчев има 4 мача за националния отбор на България, а през 1979 година получава званието „Майстор на спорта“.

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