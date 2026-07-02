227 полета за 8 години: Десислава Атанасова и известен бизнесмен били в компанията на Пеевски

"Данните в МВР, събрани от ГДБОП показват, че за период от 8 години от 2018 до момента Делян Пеевски е летял от летище София 227 пъти, като то тях чартърните полети с частни авиокомпании са 181. Проверката обхваща дълъг период от време, както казах, към момента сме установили кой е заплатил един от полетите", обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев от парламентарната трибуна във връзка с полетите на Делян Пеевски, уточняваайки, че информацията все още се обработва.

Полетите по информация на Демерджиев са платени от адвокатско дружество, като МВР уточнява на какво основание.

Демерджиев заяви, че се касае за 6 частни полета с дестинация София - Истанбул на стойност 122 хил. евро. "Пеевски пътува, но не са платени от него, а от адвокатско дружество "Ангелов - Андреев и партньори". ОЩЕ: Пеевски: Моят личен живот е моя тема

Дестинациите

Стана ясно, че голяма част от пътуванията са по линията на София - Истанбул, но продължават и по различни дестинации. По думите му обикновено първата е до Истанбул, а от там до различни държави, като това са Дубай, Турция, Гърция. "През дирекцията за Международно оперативно сътрудничество сме подали искания до тези държави и очакваме да получим информация от тях", добави още Демерджиев.

Пасажерите: Десислава Атанасова и известен бизнесмен

Има данни в няколкто регистри за пасажерите по определени дестинации.

От 2018 г. насам са регистрирани съвместни резервации на споменатия Делян Пеевски с 81 души. "В момента проверяваме внимателно кои са тези хора, но това, което установихме на този етап, че през 2019 г. Пеевски има пътуване от летище София с небезизвестния бизнесмен Александър Сталийски", каза Демерджиев - ОЩЕ:

"На 5 април 2024 г. има регистрирано съвместно пътуване по линия София - Дубай с Десислава Атанасова, която 4 дни по-късно встъпва в длъжност като конституционен съдия", заяви още Демеджиев.

Вътрешният министър заяви, че регистрация има Добрин Иванов от оръжейния бизнес, но няма данни той да се е качвал на полет, но тепърва се очаква информация.

Нездрав интерес към проверките

По думите на Демерджиев адвокатът на Пеевски е искал информация, която е необяснима, а именно кои са конкретните оперативни работници, които работят по проверките за полетите, какво конкретно работят и защо го работят.

"Такъв нездрав интерес няма да бъде задоволен", подчерта Демерджиев и увери, че всеки опит за влияние ще срещне отпор.

"ГДБОП работи активно, интересно е, че малко след като в публичното пространство се появи информация за сигналите - Софийска градска прокуратура изиска един от тях и материалите. Следва едно продължително бездействие, силно се надяваме, че тези действия не са повлияни от желанието да се прикрие информацията по материалите", заяви още Демерджиев. ОЩЕ: Полетите на Пеевски: ДБ Се оплакаха, че прокуратурата е иззела делото от ГДБОП (ВИДЕО)