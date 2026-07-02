Заради безводието: Мащабни ВиК ремонти в Гърция, по островите ще обезсоляват морска вода

Заради проблемите с липса на питейна вода, гръцкото правителство финансира смяна на водопреносните системи в засегнатите райони.

Специалистите от министерството на околната среда са категорични, че климатичните промени са засилили проблема с недостига на питейна вода в Гърция. Голяма част от водата се губи поради остарели водопреносни системи.

Решение на проблема

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Министърът на околната среда и енергетиката Ставрос Папаставру обяви нова програма на стойност 17 милиона евро по проекти за възстановяване на водопреносната система в 3 области на страната – Тесалия, част от континентална Гърция и област Еврос. Предвиждат се ремонти по ограничаване загубите на вода и изграждане на нови водопроводни системи, в районите силно засегнати от сушата.

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В същото време се работи по проекти за 15 милиона евро по осигуряване на достатъчно питейна вода на 9 острова, заяви министър Папаставру. Там решението се търси в изграждане на системи по обезсоляване на морската вода.

Заради проблема с водата извънредно положение тази година обявиха на няколко острова, като последния е Карпатос, предаде БНР.

В Северна Гърция засега няма проблем с питейната вода, но на Халкидики миналата година беше въведен воден режим, припомнят гръцките медии.

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