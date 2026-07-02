Обновена BILLA отвори врати във Враца и даде сцена за полет на нова технология

BILLA България отвори отново вратите на един от своите обекти във Враца на ул. "Илия Кръстеняков" №1 след мащабна реконструкция на стойност над 2 млн. евро. Най-големият магазин на компанията в Северозападна България посреща клиентите с модерна фасада, светла и просторна търговска зала, разположена на 1150 м2, изцяло подменено оборудване и редица нови удобства, които правят пазаруването още по-бързо, лесно и приятно.

Асортиментът включва близо 9000 артикула, подбрани така, че да отговорят на нуждите на съвременните домакинства. Особено внимание е обърнато на ключови категории като „Плодове и зеленчуци“, „Мляко и млечни продукти“ и „Колбаси“, в които асортиментът е разширен, следвайки потребителските предпочитания. Клиентите могат да намерят и добре познатите хляб и закуски от BILLA Пекарна, изпечени на място, прясно месо „Българска ферма“, скара и готови ястия от топлата витрина, както и продукти под собствените марки на веригата, предлагащи отличен баланс между цена и качество.

Обектът е оборудван и с редица устойчиви технологични решения като част от дългосрочната стратегия на компанията за по-екологично развитие. Сред тях са енергийно ефективно LED осветление, електронни етикети, модерни CO₂ хладилни инсталации и системи за оптимизиране на енергийното и водното потребление. На разположение на клиентите са както традиционни каси, така и каси на самообслужване, осигуряващи допълнително удобство в натоварените часове.

Ново измерение във визуалното присъствие

Откриването на магазина беше съпътствано от впечатляващ технологичен акцент. В рамките на събитието BILLA България беше домакин на иновативно решение, реализирано в партньорство с European Cities Media Network, което демонстрира нови възможности за визуално присъствие в градска среда.

Специалната конструкция с екран с размери 5 на 10 метра, издигната на близо 50 метра височина, се управлява чрез триметров четирироторен хувър дрон от ново поколение. През юни технологията беше демонстрирана над ключови обекти на BILLA в София, където се появи неочаквано и впечатли жители и гости на столицата. В следващите седмици сцена на иновацията ще бъдат обекти на веригата в други градове в страната, като част от национално ѝ представяне. България е първата държава на Балканите, в която иновативното решение се използва, а Враца е първият град извън София, над който дронът лети.