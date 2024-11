В Саудитска Арабия предлагат 100 милиона на Салах, но той не иска и да чува за тях - "ще извива ръцете на Ливърпул" до край

Бъдещето на Мохамед Салах в Ливърпул виси на косъм, след суперзвездата на мърсисайдци се намира в последните месеци от договора си. Преди време самият той разкри, че това най-вероятно ще бъде последният му сезон в клуба. Преди седмици германският журналист Флориан Плетенбърг съобщи, че Ливърпул е започнал преговори за удължване на контракта на египтянина, но двете страни срещнали сериозни разминавания.

Изглежда, обаче, оферта от ръководството не е имало, тъй като няколко дни след новината Салах заяви, че все още не е получил предложение и вече е по-вероятно да си събере багажа и да напусне "Анфийлд", отколкото да остане. Бившият шеф на Евертън – Кийт Уайнес, сподели наскоро, че Салах "извива ръцете на ръководството на Ливърпул". Според Уайнес големият проблем при преговорите между двете страни за нов договор е неговата продължителност. Нападателят иска 3-годишен контракт, докато шефовете на мърсисайдци са склонни да му предложат споразумение за два сезона.

Ако двете страни не стигнат до споразумение, то от 30 юни 2025 година Салах ще бъде свободен агент. Според медии в родината му, офертата от Саудитска Арабия вече е на масата. Тя е от шампиона Ал Хилал, който предлага на египтянина 100 милиона долара, за да подпише договор за 2 години. Според други източници интерес към Салах има и от Ал Насър и Ал Итихад Джеда.

🚨 Mohamed Salah is a "dream" signing for Saudi Pro League clubs next summer and his wages would even eclipse Cristiano Ronaldo's if he joins.



(Source: @MirrorFootball) pic.twitter.com/t3SJeQa6OB