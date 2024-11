Разочарованият Салах намекна за напускане на Ливърпул

Голямата звезда на Ливърпул в последните години Мохамед Салах намекна, че може да напусне клуба. Причината е, че договорът му с мърсисайдци изтича през лятото и той все още не получил предложение за неговото удължаване.

Мохамед Салах разкри, че е разочарован от случващото се, но няма какво да направи. Египетският национал допълни, че в момента е по-вероятно той да си събере багажа от „Анфийлд“, отколкото да остане в клуба.

Mohamed Salah to leave Liverpool? 😳



After his two goals against Southampton, Salah has said he's disappointed at the club for not offering him a new contract ❌



His current deal expires at the end of the season - he's 3/1 to sign for any Saudi Pro League club in January 🇸🇦… pic.twitter.com/TCiGAg9xZD