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Всички мачове на Световното първенство днес – 07.07.2026

07 юли 2026, 10:35 часа 2621 прочитания 0 коментара

Ден №27 на Световното първенство по футбол, което се провежда в САЩ, Мексико и Канада, ще сложи край на 1/8-финалната фаза на надпреварата. До момента пет отбора вече си осигуриха участие в следващия етап на турнира, като по този начин останаха само три свободни места за 1/4-финалите. Кои тимове ще се класират напред предстои да разберем по време на последния ден от осминафиналната фаза на най-големия международен футболен форум.

Ден №27 на Мондиал 2026: Начален час и ТВ

В програмата на Ден №27 на Мондиал 2026 са залегнали три двубоя. Първия бе между САЩ и Белгия. "Червените дяволи" се поздравиха с успеха, след като спечелиха срещата с 4:1 и продължават напред в турнира. Вторият мач ще противопостави един срещу друг отборите на действащия световен шампион Аржентина и Египет. Последният сблъсък е между Швейцария и Колумбия.

Национален отбор по футбол на Аржентина

В колко часа започват мачовете от Ден №27 на Световното?

Първият мач от Ден №27 на Световното между САЩ и Белгия е насрочен за 03:00 часа българско време. Във вечерната програма на Мондиала са предвидени два двубоя. От 19:00 часа е сблъсъкът между Аржентина и Египет, а от 23:00 е двубоят Швейцария – Колумбия.

Кои телевизии ще предават двубоите от Ден №27 на Мондиала?

Всички мачове от програмата на Ден №27 ще бъдат давани пряко в българския телевизионен ефир. Каналите, които ще излъчват срещите са БНТ и БНТ 3. Ако нямате възможност да гледате двубоите на живо, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след техния край в спортната рубрика на Actualno.com.

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Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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