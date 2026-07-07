Ламин Ямал изуми света с нов рекорд на Мондиала

Ламин Ямал продължава да затвърждава статута си на едно от най-ярките имена в световния футбол, като записва нови исторически постижения с екипа на Испания. Талантът на Барселона започна като титуляр при победата с 1:0 над Португалия в осминафиналите на Световното първенство и отново намери място в историята на “Ла Фурия”.

Ямал пренаписа златните страници на испанския футбол

С появата си сред стартовите 11 срещу португалците Ямал стана първият испански футболист, който започва като титуляр в два двубоя от елиминационната фаза на световни първенства, преди да навърши 19 години. Преди това той стартира и в срещата с Австрия, което е още едно доказателство за огромното доверие, което селекционерът Луис де ла Фуенте му гласува.

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Осминафиналът предложи и един от най-символичните моменти на Мондиал 2026. На терена един срещу друг застанаха Ламин Ямал и Кристиано Роналдо - двама футболисти, разделени от почти две поколения. Когато португалската легенда дебютира и отбелязва първия си гол на световно първенство през 2006 година, Ямал все още не е роден. Двадесет години по-късно младият испанец се изправи срещу един от най-големите си идоли и помогна на Испания да елиминира Португалия с минимален успех.

Ямал не само продължи впечатляващия поход на испанците към следващата фаза на турнира, но и добави още едно историческо постижение към кариера, която въпреки крехката му възраст вече е изпълнена с рекорди.

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