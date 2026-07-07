Трябва ни максимална ескалация: Буданов за края на войната (ВИДЕО)

Активните военни действия в Украйна могат да спрат още до края на тази година. Преди обаче да има деескалация, трябва да се очаква да се мине през фаза на максимална ескалация. Това каза в интервю за РБК-Украйна Кирило Буданов, ръководител на офиса на президента Володимир Зеленски. По-рано, както знаем, той бе началник на Главно разузнавателно управление на Украйна.
"Сега всички навлязохме във фаза на ескалация, всички разбират това. За да излезем от ескалацията, обикновено трябва да се стигне до максимална ескалация. Тоест, ескалация сега, деескалация и след това продължаване на диалога. Ако страните са заинтересовани от това", каза Буданов.
Той отбеляза, че един от факторите, които биха могли да повлияят на по-нататъшното развитие на войната, са предстоящите избори в САЩ, но че те не са решаващи. Прекратяването на войната ще бъде решено едновременно на бойното поле и на дипломатическо ниво, добави той.
Помолен да коментира ролята на Китай, той заяви следното: "Китай – да, но Китай търси своя собствена изгода от това. (...) Би било много по-лошо, ако Китай заемаше някаква открито проруска позиция. Това би бил проблем за нас, сериозен проблем, с всички произтичащи от това последици."
Буданов подчерта освен това, че териториалните компромиси са "по принцип невъзможни".
Бившият разузнавач №1 на Украйна бе категоричен, че Украйна може да се бори с Русия още години. "Можем да продължим да се борим – повярвайте ми – с години." "Основното е да не загубим приятелите, партньорите и съюзниците си", добави той.
Ukraine's Budanov: We can keep fighting Russia for years— Clash Report (@clashreport) July 7, 2026
Interviewer: And if the peace process and all the negotiations do not lead to anything concrete, how much longer can both we and the aggressor keep fighting?
Budanov: We can keep fighting—believe me—for years.… pic.twitter.com/rEgibKH8yO
Запитан за заплахата от Беларус, той заяви, че възприема ситуацията с Беларус далеч по-спокойно "Като цяло приемам беларуския въпрос по-спокойно и не бива да си създаваме друг враг. Не искам да кажа, че самите ние ескалираме или преувеличаваме нещо. Не. Но наличието на друг враг и друга бойна зона определено не е в наш интерес. Така че фактът, че ни чуха, е много правилна стъпка". Бунт в беларуската армия, ако Минск нападне Украйна. Лукашенко все пак е изпълнил искането на Зеленски
Ukraine's Budanov on Belarus:— Clash Report (@clashreport) July 7, 2026
Interviewer: There is another neighbor—now definitely hostile: Belarus. Lately, it feels like Belarus has become a bit too present in Ukrainian life.
It’s constantly Lukashenko this, something from Belarus that… So Lukashenko heard our warnings,… pic.twitter.com/0vH5YsNdk9