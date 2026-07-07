"Стомахът ми се самоизяжда": Биохакер, който щеше да живее до 160 г., се разболя от нелечимо заболяване

Брайън Джонсън, биохакер и гуру по дълголетие, който твърди, че „може би сме първото поколение, което няма да умре“, разкри, че има нелечимо автоимунно заболяване, което кара стомаха му да „се самоизяжда“.

48-годишният технологичен предприемач, базиран в Лос Анджелис, вече е споделял публично, че се надява да доживее до 2140 г., когато на теория би бил на 160 години.

Сега Джонсън съобщи, че е диагностициран с автоимунен гастрит (AIG) - хронично автоимунно заболяване, при което имунната система атакува париеталните клетки, произвеждащи киселина в стомаха, намалявайки стомашната киселина и нарушавайки абсорбцията на витамин B12.

Още: Искате да доживеете до 100? Започнете с тези 9 прости неща още днес

„Стомахът ми се самоизяжда“, написа той в публикация в Instagram. Джонсън също така сподели, че между 2% и 5% от хората вероятно страдат от това заболяване.

Биохакерът сподели, че като дете е ял сладки зърнени храни, пил е сладки газирани напитки и е консумирал фаст фууд.

„Станах млад баща на 3 деца и започнах да градя бизнес“, продължи Джонсън. „Жонглирайки със стреса и трудностите, позволих на здравето си да се влоши и качих 18 килограма. В рамките на няколко години изпаднах в дълбока, хронична депресия. Някъде по това време тялото ми започна да развива автоимунен процес, засягащ щитовидната ми жлеза, а след това и стомашната ми лигавица“, добави той.

Нелечимата диагноза

Още: Учени: Хората, които ядат месо, може да доживеят 100 години, но има една уловка

AIG може да остане скрит и може да бъде труден за диагностициране, като често се проявява години след като увреждането на стомаха вече е настъпило. Той може да причини дефицит на желязо, дефицит на B12 и анемия, а също така може да увеличи риска от рак на стомаха, предупреди експертът.

„Ниските запаси от желязо се нормализират и рядко се изследват, когато анемията все още не се е проявила“, пише Джонсън.

Той също така сподели, че от 11 години има ниски нива на феритин - протеин, който съхранява желязо в клетките на тялото. Феритинът освобождава желязо, когато тялото се нуждае от него, поддържа мускулната функция и осъществява други важни процеси.

„Непрекъснато се опитвахме да повишим нивата ми на желязо с храна и добавки, но нищо не се получаваше“, каза той.

Още: Патентоваме пред Европа наш мед, който удължава живота

Джонсън призна, че някои често срещани техники за биохакинг – включително усилени тренировки, сауна и хипербарна кислородна терапия, повишават нуждата на организма от желязо.

„Но никой от тях не обясни основния провал - въпреки че приемах желязо, следвах всяка формула и използвах всеки трик с времето, това желязо не се усвояваше", заяви той.

Джонсън претърпя колоноскопия и ендоскопия, при които беше изследван целият му чревен тракт . Взети са и пет биопсии от стомаха му, които откриха „ясни признаци на ранен автоимунен гастрит - ранна атрофия, ограничена до киселинно-произвеждащата лигавица“.

През януари 2026 г. биохакерът заяви в публикация на уебсайта си, че „до 2039 г. целта му е безсмъртие“.

Още: Милионер „биохакер” предвижда да живее 180 години

Той подробно описа стратегията си за противодействие на стареенето, която включва строг режим за забавяне или спиране на биологичното стареене, използване на изкуствен интелект за ускоряване на изследванията за дълголетие и тестване на нови лечения.

В момента няма открито лечение за AIG, но Джонсън е решен да се бори.

„В ерата на изкуствения интелект, мултиомиката и персонализирано изградената ДНК, протеини и клетки, никое състояние не бива да се счита за нелечимо, само защото никой все още не се е опитал да го излекува с днешния набор от методи“, каза той.

Режимът за дълголетие

Джонсън вече е разкривал, че за да удължи живота си и да обърне стареенето, е похарчил милиони долари през последните 4 години, за да намали биологичната възраст на жизненоважните си органи до тази на 18-годишен.

Джонсън наскоро разкри обичайната си диета. В опит да намали биологичната си възраст, предприемачът отдавна се храни растително и следва цялостен режим на хранителни добавки.

Обикновено той започва деня си, като приема 54 добавки и тренира в продължение на един час. Дневният му прием на калории е приблизително 2500.

В подкаст той разкри, че е против cheat meals, добавяйки: „Сега идеята да ям парче пица или цяла пица, или поничка, или нещо подобно, просто ме разболява. Защото, ако го направя, ще има може би пет секунди удоволствие, а след това ще имам цял ден страдание.“

Вместо това, той предпочита да яде много броколи, карфиол, леща, коноп, грахов протеин, конопен протеин, горски плодове, ядки и семена.