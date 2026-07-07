На дъното ли сме в ЕС? Управителят на НОИ разкри истината за разходите за пенсии

Много често се задава въпросът къде стои България по отношение на разхода за пенсии спрямо останалите страни членки на ЕС. Това каза управителят на НОИ Весела Караиванова-Начева по време на разглеждането на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. в ресорната комисия в 52-ото Народно събрание. От думите й стана ясно, че у нас разходът за пенсии е близо 11% в БВП, което ни нарежда под средното ниво в ЕС.

"С най-висок разход на пенсии спрямо БВП са Австрия, Германия, Гърция. Традиционно с най-нисък разход са северните страни, където има дефинирана пенсия и капиталови схеми", добави тя.

Осъвременяването на пенсиите

Тя обърна внимание, че политиката по осъвременянане на пенсиите от първи юли е факт. "Минималната пенсия е осъвременена, социалната за старост и всички, които произтичат като размери от тях", добави още Начева. ОЩЕ: Кабинетът реши: От 1 юли социалната пенсия за старост се увеличава

Ковид добавката

Управителят на НОИ коментира и премахването на ковид добавката към пенсиите.

"Политиката за премахване на ковид добавката доведе до увеличение на заявленията за пенси от правоимащи лица, но организационно НОИ е в готовност и ще обслужи подадените заявления съгласно сроковете", добави още Начева. ОЩЕ: Без "ковид добавка": Ето кога изплащат пенсиите за юли