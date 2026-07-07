Иво Димчев влезе в официалната шоукейс програма на WOMEX 2026

Иво Димчев ще представи България на WOMEX 2026, след като беше избран за официалната шоукейс програма на най-големия международен форум за световната музикална индустрия. През октомври в Лас Палмас де Гран Канария, Испания, той ще се изяви пред взискателната публика от над 2600 професионалисти от повече от 90 държави - фестивални директори, концертни организатори, букинг агенти, мениджъри, продуценти и представители на водещи музикални организации от цял свят.

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Преди международното си участие Иво Димчев ще се срещне с българската публика в рамките на лятно турне със своя бенд. Между 11 юли и 24 септември артистът ще изнесе седем концерта в различни точки на България, а през октомври ще представи страната ни пред международната музикална общност в Лас Палмас де Гран Канария, Испания.

Фотограф: Цветан Узунов

Турнето на Иво Димчев стартира на 11 юли на Hisarlaka Experience в Кюстендил, продължава на 22 юли в The Brick във Варна, на 25 юли на Caravan Party в Царево и на 31 юли на Sofia Summer Fest в София. Програмата продължава на 9 август в #pavilion в Бургас, на 3 септември на фестивала "Аполония" в Созопол и завършва на 24 септември с концерт в клуб FOMO в София. Сред акцентите в концертното лято на Иво Димчев е и участието с неговия бенд на Sziget Festival в Будапеща на 11 август - един от най-големите и разпознаваеми музикални фестивали в Европа.

Концертът в Кюстендил е с вход свободен. Билети за Варна на 22 юли, за Бургас на 9 август и за София на 24 септември можете да намерите в сайта на Ticket Station. Билети за Caravan Party на 25 юли в Царево, Аполония на 3 септември в Созопол и за Sofia Summer Fest на 31 юли в София са в продажба в сайта на Eventim.

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Между 21 и 25 октомври Иво Димчев ще бъде част от официалната програма на WOMEX 2026, който тази година ще се проведе между 21 и 25 октомври в Лас Палмас де Гран Канария. Участието на български артист в официалната шоукейс програма е значимо международно признание и възможност творчеството му да достигне до нови публики и партньори. Иво Димчев е сред най-разпознаваемите български артисти на международната сцена. Музикант, изпълнител, режисьор, хореограф, визуален артист и автор на песни, той създава собствен артистичен език, който съчетава музика, пърформанс, театър и съвременен танц. Носител е на редица международни отличия, а спектаклите и концертите му, последният от които на сцената на Античния театър в Пловдив, са представяни на водещи сцени и фестивали в Европа. Иво Димчев е част от Fest Management - новата агенция за артист мениджмънт в екосистемата на Fest Team, която работи за развитието и международното позициониране на български и чуждестранни артисти. Сред артистите, представлявани от агенцията, са още световноизвестният виолончелист HAUSER и легендарната българска група Клас.