Устойчивото развитие през погледа на Gen Z: ученици и студенти работят по реални бизнес казуси от Yettel

Партньорството между телекома и АУБГ дава възможност на младите хора да търсят практически решения по ESG теми

Зелените политики отдавна не са тема, която стои на дневен ред само в корпоративните заседателни зали. Все по-често младите хора не просто участват в разговорите за бъдещето, а се превръщат в активни създатели на решения. Именно такава е целта на партньорството между Yettel и Американския университет в България (АУБГ). Не само да се даде възможност на ученици и студенти да работят по реални бизнес казуси, а да дават своя принос с идеите си към стратегиите за устойчиво развитие на компанията.

Как започва всичко?

През 2025 г. Yettel се включва в програмата на международния летен лагер за гимназисти, организиран ежегодно от учебното заведение. По време на лагера учениците се запознават с Целите за устойчиво развитие на ООН и разработват собствени идеи по обществено значими теми. Лагерът е посветен на гражданската ангажираност, а един от дните отвежда участниците в централния офис на Yettel в София.

Маргита Колчева, мениджър „Устойчиво развитие“ в Yettel по време на уъркшопа, организиран в централния офис на телекома

„Представихме на учениците нашата програма за устойчиво развитие с акцент върху изключително важната тема за електронния отпадък – един от най-сериозните екологични проблеми пред обществото днес. Разказахме им какви инициативи сме предприели в посока удължаване живота на устройствата, обяснихме им и важността на това да се ангажират заинтересованите страни“, разказва Маргита Колчева, мениджър „Устойчиво развитие“ в Yettel България, която води практическите занимания на учениците.

Учениците се разделят по групи и влизат в различни роли – на служители, клиенти, бизнес партньори на телекома, както и представители на обществото. Всяка група трябва да предложи собствена кампания и подход за информиране по темата за електронните отпадъци, насочена към заинтересованите страни. Идеите им се обсъждат заедно с Маргита Колчева, която им показва как компанията вече работи с различните аудитории. Денят завършва с посещение на центъра за мониторинг и управление на мрежата, където младите хора се запознават с технологичната инфраструктура на телекома, която стои зад мобилните услуги.

Част от участниците в летния лагер на АУБГ



Реални бизнес предизвикателства вместо знание наготово

Голямата следваща стъпка за разширяване на сътрудничеството между университета и телекома е включването на Yettel в допълнителна специализирана програма по устойчиво развитие в АУБГ. В нея компанията участва активно чрез лекции, практически обучения и проектни задачи, базирани на реални бизнес казуси, като ангажира близо 70 студенти от всички курсове.

Още в началото на миналата учебна година ESG екипът на телекома се среща със студентите и ги запознава с основите на устойчивото развитие в бизнеса. Разказва им как се изгражда стратегия за устойчивост, какви данни и показатели се проследяват и как се създават публичните отчети. Вместо да получават готови отговори, студентите са предизвикани сами да подредят стъпките за създаване на подобна стратегия, а след това да ги сравнят с реалния процес в компанията.

Маргита Колчева, мениджър „Устойчиво развитие“ в Yettel (вляво) и Ивана Попова, експерт „Устойчиво развитие“ в Yettel (вдясно) представят ESG стратегията на Yettel

Най-голямата стойност на партньорството обаче идва от работата по реални бизнес казуси. През последната академична година малка група от четирима студенти получава задачата да анализира критично начина, по който Yettel ангажира своите доставчици по темите, свързани с устойчивото развитие. Предизвикателството е сериозно, а компанията търси по-гъвкав и ефективен подход, който да отчита спецификите на различните доставчици – от производители на устройства и хардуер до доставчици на електроенергия, софтуер и услуги.

„Едно от най-важните неща, които студентите научават, е, че устойчивостта не е просто списък с правила, които трябва да бъдат изпълнени. Тя изисква практичен подход и разбиране към партньорите, с които работим“, разказва Маргита Колчева и добавя, че целта е да се намери баланс между високите критерии за устойчивост и реалните възможности на доставчиците да ги изпълняват.

Решения, приложими на практика извън учебната зала

В продължение на един семестър студентите работят с ментор от Yettel, анализират процесите и разработват конкретни препоръки, а резултатите надхвърлят очакванията. „Бяхме изключително впечатлени от предложенията им. Те не само създадоха система за категоризация на доставчиците, но и формулираха критерии, при които определени партньори не следва да бъдат ангажирани, както и точкова система за оценка, която да подпомага вземането на решения за бъдещо сътрудничество“, добавя Маргита Колчева и уточнява, че част от идеите вече се разглеждат и адаптират за включване в стратегията на Yettel за работа с доставчици. Ако моделът се окаже успешен в България, той може да бъде приложен и на другите пазари, на които оперира e& PPF Telecom Group, част от която е Yettel.

Именно на това се дължи успехът на партньорството между Yettel и АУБГ – младите хора не са просто слушатели в аудиторията, а активни участници в процеса на създаване на решения за подобряване на бизнес процесите. Един от най-ценните уроци за тях е, че устойчивото развитие не се изчерпва с наредби и регулации, а изисква прагматичен подход, който постига баланс между целите на компанията и реалните възможности на нейните партньори. Младите хора получават шанс да работят по реални предизвикателства, а компанията събира нови идеи и вижда различна гледна точка.