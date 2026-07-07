Нова вълна от бомбени заплахи срещу съдилища в страната

Нова вълна от мейли със заплахи за поставени взривни устройства са получени в съдебни институции в различни градове на страната. "Днес, с Божията воля, поставих експлозиви във вашата сграда. Остават 2 часа до взривяването. След това ще се разлетите на парчета. Отброяването започна", пише в писмо, изпратено до Районния съд в Бургас. Съобщението е изпратено едновременно до десетки електронни адреси на районни прокуратури и съдебни институции в страната.

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Към момента в Районния съд в Бургас не се предвижда евакуация на сградата. Работата на институцията продължава нормално, а насрочените съдебни заседания не са отменени. Провеждат се и делата по график, включително процесът по делото за катастрофата с АТВ, който е сред очакваните заседания днес.

От съдебните власти са предприели необходимите действия по проверка на сигнала, като към този момент няма данни за реална заплаха.

Редица сигнали за поставени взривни устройства бяха получени в различни институции в страната и в понеделник сутринта. Заплахи по електронна поща са постъпили в съдебни палати, прокуратури, болници и държавни учреждения в Бургас, Разград, Плевен, Ловеч, Костинброд и други населени места.

Институциите и службите за сигурност работят по установяване на източника на електронните съобщения и на лицата, стоящи зад масовото разпространение на заплахите. Според експерти подобни кампании често се извършват чрез автоматизирани системи за изпращане на голям брой имейли до публично достъпни адреси на държавни и общински институции.