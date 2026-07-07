Салмонелата дебне: НЦЗПБ с препоръки с кои храни да внимаваме през лятото

През лятото има много патогенни бактерии, които ни атакуват много по-често. Трябва да внимаваме с личната хигиена - да не консумираме храна с ръце, които току-що не сме измили с вода и сапун, и да внимаваме какво ядем и как е съхранявана храната, особено когато става въпрос за месо, мляко и млечни продукти.

Това коментира Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ). Според нея при нарушено съхранение, особено през лятото, когато температурите са високи и благоприятни за развитието на патогенни бактерии и вируси, именно тогава се наблюдава истински бум на тези причинители.

Салмонелата дебне

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"Лятото е периодът, в който много по-често се срещат салмонелозите. Салмонелата е един от най-често предаваните и най-разпространените бактериални причинители. Заразяването става основно чрез храни от животински произход - месо, мляко и яйца, които не са обработени достатъчно добре или впоследствие не са съхранявани правилно, тоест не са били на подходящ хладилен режим. Разбира се, можем да се заразим и по контактно-битов път - чрез немити ръце. Не само храната и водата са източник на инфекция. Болният човек замърсява повърхности, които ние докосваме, а след това слагаме ръцете си в устата. Така се заразяваме", каза Христова пред Фокус.

Според нея при голяма част от тези инфекции се наблюдават висока температура и упорита диария. При някои от тях изхожданията са много чести и водят до сериозно изтощаване на организма, хлътване на очите и тежко обезводняване. Това е особено опасно при малките деца, при които дехидратацията крие сериозен риск.

Източник: БГНЕС

Хранителните натравяния

"Има обаче и хранителни интоксикации, при които най-характерният симптом е повръщането, но без повишена температура. В тези случаи проблемът не е самата бактерия, а токсинът, който тя е отделила в храната. Такъв е случаят например със стафилококите. Те отделят ентеротоксини, които причиняват тежка диария или силно повръщане, но без температура. И тук отново основният проблем са храните от животински произход, когато не се съхраняват при необходимите хладилни условия, а остават на стайна температура. В комбинация с високите летни температури това създава отлични условия за бързо размножаване на бактериите", каза още тя.

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За човекоядната бактерия по морето

Христова коментира и въпроса какви проблеми могат да ни създадат бактериите в морската вода.

"За щастие тези случаи са единични и не се наблюдават всяка година. Когато обаче възникнат, заболяването може да бъде изключително сериозно. Затова е важно първо да знаем как можем да го избегнем, а ако все пак се случи - какво трябва да направим", заяви тя.

По думите й става въпрос за бактерии от рода Vibrio, които се срещат в топлите морски води, особено в крайбрежните райони и в местата, където в морето се вливат реки. "Основната рискова група са хората, които влизат във водата с наранявания по кожата. Затова, ако имаме рана, е добре да избягваме къпането в морето. Солената вода няма да ускори зарастването й, а напротив - може да доведе до много сериозна инфекция", подчерта тя.

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"Заболяването започва с възпаление около мястото на раната. Става въпрос за по-дълбоки и пресни наранявания, но има описани случаи и при съвсем нови татуировки. Като цяло рискът е най-висок при по-сериозни и наскоро получени рани", поясни Христова.