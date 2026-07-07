Сребърният медалист в Швейцария готви оферта за голмайстор на Лудогорец

Швейцарският Санкт Гален иска да привлече нападателя на Лудогорец Квадво Дуа. Това съобщи авторитетното издание „kicker.de“. Отборът завърши на второ място през миналия сезон, а сега търси заместник на напусналия в посока Хофенхайм Алесандро Фогт. Информацията гласи, че Санкт Гален вече подготвя оферта за 29-годишния нападател на „орлите“.

Квадво Дуа вече е носил екипа на Санкт Гален

Квадво Дуа, който е роден в Лондон, вече има престой в Санкт Гален. Той носи зеления екип в рамките на две години – от 2020-та до 2022-ра, след което бе продаден на Нюрнберг. През лятото на 2023-та пък бе трансфериран от германския тим в Лудогорец.

Наскоро Квадво Дуа подписа нов договор с Лудогорец – до лятото на 2028 година. През миналия сезон нападателят изигра 26 мача за разградчани във всички турнири, в които се отчете с 12 гола.

ОЩЕ: Обрат в Разград: Пропада голям трансфер на звезда на Лудогорец