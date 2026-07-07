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Убийство като от филм: Заподозряната за взрива срещу украинския бизнесмен в Монако е открита застреляна и заровена до Киев (СНИМКИ, ВИДЕО)

07 юли 2026, 11:22 часа 631 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Убийство като от филм: Заподозряната за взрива срещу украинския бизнесмен в Монако е открита застреляна и заровена до Киев (СНИМКИ, ВИДЕО)

В понеделник, 6 юли, в близост до Киев бе открито тялото на жената, заподозряна в опит за убийство на украинския бизнесмен Вадим Ермолаев в Монако. Новината съобщава „Украинска правда“, позовавайки се на информирани източници. Според тях тялото на жената е било открито около 23:00 ч. снощи. То е било заровено. Източниците твърдят, че украинката е била застреляна. Тя е била извън Украйна от 22 март 2025 г. до 1 юли 2026 г.

Източник от правоохранителните органи съобщава, че по случая вече са задържани двама заподозрени. Единият е настоящ служител на Главната разузнавателна дирекция, а другият – бивш служител на правоохранителните органи. Имена към момента не се споменават.

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Интерпол издирваше Анастасия Березовска

Княжество Монако издаде на 3 юли заповед за арест на 39-годишната Анастасия Березовска. Предполагаше се, че тя се намира в Германия. Интерпол я издирваше с "червена бюлетина". Причината - тя бе основна заподозряна в поставянето на бомба, в резултат на което бяха ранени бизнесменът Вадим Ермолаев и семейството му.

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Роденият в Днипро Ермолаев фигурираше сред най-богатите хора в Украйна до 2019 г., когато замени украинското си гражданство с кипърски паспорт. От 2023 г. той е обект на санкции от родната си страна заради твърдения, че някои от неговите бизнеси са продължили да работят в анексирания от руснаците Крим след 2014 г. - обвинения, които Ермолаев отрича.

Вечерта на 29 юни жилищен блок в Монако бе разтърсен от силна експлозия, в резултат на която мъжът и партньорката му Анна Насобина бяха сериозно ранени. Според изданието Monaco-Matin на Насобина са ампутирани и двата крака. Ранен бе и 13-годишният син на Ермолаев.

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Прокуратурата смята, че украинката не е действала сама. Жената е извършила няколко огледа в дните преди атентата, като има данни, че тя е засечена около местопрестъплението в три поредни дни. В деня на взрива е причаквала жертвите си на пейка на близък площад. Поставила е взривно устройство на входа на сградата, където е трябвало да влезе Вадим Ермолаев. След това се е обърнала да провери дали жертвите са пред входа, и е задействала устройството дистанционно.

След експлозията бе стартирана мащабна операция за издирване на друг заподозрян - смяташе се, че мъж е бил заснетен от камерите за видеонаблюдение. Към момента се твърди, че той е успял да избяга във Франция.

В последните изявления от Монако бе съобщено, че версията за терористична атака се изключва.

Мотивът за нападението остава неизвестен, но Monaco-Matin споменава, че синът на Ермолаев, Артур, е бил арестуван в Кипър през декември 2025 г. поради връзки с измамни телефонни центрове, които са успели да откраднат около 114 милиона долара от жертвите си. Вестникът съобщава, че Артур Ермолаев е бил освободен срещу гаранция от 8,5 милиона евро.

На 4 юли Вадим Ермолаев дойде в съзнание и излезе от кома. Прогресът в лечението му след експлозията в Монако е положителен на този етап.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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