Селекционерът на Португалия напусна след загубата от Испания на Мондиал 2026

Селекционерът на националния отбор по футбол на Португалия Роберто Мартинес заяви, че напуска поста си, след като тимът му загуби с 0:1 от Испания на осминафиналите на Световното първенство, наричайки поражението край на един цикъл за състава. Специалистът коментира, че договорът му е приключил в понеделник и футболното ръководство на Португалия вече има възможност да назначи нов селекционер, пише агенция „Ройтерс“.

Испанецът каза още, че е дошъл в Португалия, за да спечели Мондиал 2026, и не вижда смисъл да продължава, след като не е успял да постигне тази цел. „Дойдох в Португалия, за да спечеля Световното първенство и мисля, че без да го спечеля, няма смисъл да продължавам“, обясни Мартинес на пресконференция след мача.

Договорът на Роберто Мартинес изтече

Roberto Martínez said in his postmatch press conference that this was his final game as Portugal manager.



Despite managing a couple of the most talented generations in world football with Belgium and Portugal, Martínez leaves with just one international trophy. pic.twitter.com/s5UxpJ0zMQ — ESPN FC (@ESPNFC) July 6, 2026

„Бордът и президентът на федерацията сега имат възможността да изберат новия селекционер. Договорът ми изтича днес. Няма много повече какво да се каже“, допълни той.

Отпадането на Португалия от Мондиал 2026 означава също, че се очаква голямата звезда Кристиано Роналдо да обяви оттеглянето си от националния отбор след дълга международна кариера.

Мартинес похвали 41-годишния Роналдо като примерен капитан и му благодари за приноса му към Португалия, като същевременно избегна по-нататъшни коментари относно бъдещето на футболиста.

„Той беше примерен капитан. Не само по отношение на головете - статистиката говори сама за себе си, но и по отношение на асистенциите. Това е неговият ежедневен ангажимент, начинът, по който той живее и диша футбола. Той е пример и нещо, което трябва да празнуваме“, заяви Роберто Мартинес.

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