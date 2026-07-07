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Селекционерът на Португалия напусна след загубата от Испания на Мондиал 2026

07 юли 2026, 11:06 часа 828 прочитания 0 коментара

Селекционерът на националния отбор по футбол на Португалия Роберто Мартинес заяви, че напуска поста си, след като тимът му загуби с 0:1 от Испания на осминафиналите на Световното първенство, наричайки поражението край на един цикъл за състава. Специалистът коментира, че договорът му е приключил в понеделник и футболното ръководство на Португалия вече има възможност да назначи нов селекционер, пише агенция „Ройтерс“.

Испанецът каза още, че е дошъл в Португалия, за да спечели Мондиал 2026, и не вижда смисъл да продължава, след като не е успял да постигне тази цел. „Дойдох в Португалия, за да спечеля Световното първенство и мисля, че без да го спечеля, няма смисъл да продължавам“, обясни Мартинес на пресконференция след мача.

Договорът на Роберто Мартинес изтече

„Бордът и президентът на федерацията сега имат възможността да изберат новия селекционер. Договорът ми изтича днес. Няма много повече какво да се каже“, допълни той.

Отпадането на Португалия от Мондиал 2026 означава също, че се очаква голямата звезда Кристиано Роналдо да обяви оттеглянето си от националния отбор след дълга международна кариера.

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Мартинес похвали 41-годишния Роналдо като примерен капитан и му благодари за приноса му към Португалия, като същевременно избегна по-нататъшни коментари относно бъдещето на футболиста.

„Той беше примерен капитан. Не само по отношение на головете - статистиката говори сама за себе си, но и по отношение на асистенциите. Това е неговият ежедневен ангажимент, начинът, по който той живее и диша футбола. Той е пример и нещо, което трябва да празнуваме“, заяви Роберто Мартинес.

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Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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