Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Всички мачове от четвъртфиналите на Световното първенство по футбол 2026

08 юли 2026, 7:26 часа 1030 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Всички мачове от четвъртфиналите на Световното първенство по футбол 2026

Най-решителните фази на Световното първенство по футбол 2026 година, което се провежда в САЩ, Мексико и Канада, предстоят. Остават все по-малко кандидати за най-ценната титла в света на футбола, а спокойно можем да кажем и в света на спорта.

8 отбора ще си оспорват купата, като цели 6 от тях са от Европа – поредно доказателство, че именно на Стария континент се играе най-силният футбол. Настоящият световен шампион обаче не е от Европа – Аржентина все още е в играта и е най-силният кандидат да развали европейското футболно парти.

СНИМКА: Getty Images

Какво ще стане – ето ги и двубоите, а кога точно ще се играят и по коя телевизия може да ги гледате – ПРИПОМНЕТЕ СИ: Пълна ТВ програма на Световното първенство по футбол 2026 - край на 1/8-финалите! (ОБНОВЕНА)

  • Франция – Мароко
  • Испания – Белгия
  • Норвегия – Англия
  • Аржентина - Швейцария

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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