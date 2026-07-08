Всички мачове от четвъртфиналите на Световното първенство по футбол 2026

Най-решителните фази на Световното първенство по футбол 2026 година, което се провежда в САЩ, Мексико и Канада, предстоят. Остават все по-малко кандидати за най-ценната титла в света на футбола, а спокойно можем да кажем и в света на спорта.

8 отбора ще си оспорват купата, като цели 6 от тях са от Европа – поредно доказателство, че именно на Стария континент се играе най-силният футбол. Настоящият световен шампион обаче не е от Европа – Аржентина все още е в играта и е най-силният кандидат да развали европейското футболно парти.

СНИМКА: Getty Images

Какво ще стане – ето ги и двубоите, а кога точно ще се играят и по коя телевизия може да ги гледате – ПРИПОМНЕТЕ СИ: Пълна ТВ програма на Световното първенство по футбол 2026 - край на 1/8-финалите! (ОБНОВЕНА)

Франция – Мароко

Испания – Белгия

Норвегия – Англия

Аржентина - Швейцария