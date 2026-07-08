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Мат Деймън с грандиозни думи за "Одисея" - филмът, който тръгна със скандал

08 юли 2026, 8:21 часа 528 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Мат Деймън с грандиозни думи за "Одисея" - филмът, който тръгна със скандал

Мат Деймън разкри, че "Одисея" му се струва като "шест или седем филма в един". 55-годишният холивудски актьор е в главната роля в новия блокбъстър на Кристофър Нолан, базиран на древногръцкия епос на Омир. Деймън сподели, че зрителите ги очаква истинско зрелище, тъй като филмът е заснет на множество различни локации. "Всяка локация беше невероятно предизвикателство, но всяка представляваше различен вид предизвикателство. И всъщност, след около месец, казах на Ема Томас: "Слава Богу, че не съм продуцент", обясни той в интервю за "Variety".

Снимка: Getty Images

"Изпитвам вълна от благодарност, която наистина не е отшумяла. Тази роля е сред най-значимите в кариерата ми, защото техническите предизвикателства при създаването на продукция с такъв мащаб надхвърлят всичко, което съм виждал досега", каза Деймън.

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Неговият колега Робърт Патинсън също говори за повторното сътрудничество с режисьора си от "Тенет" в "Одисея", като сподели: "Той успява да създава тези огромни неща, но изобщо не изглежда стресиран. Винаги е невероятно приятно. Знаеш, че всичко ще бъде толкова добре организирано и ще бъде на най-високото ниво на амбиция и просто е забавно". 

Напълно завършен и достоверен свят

Снимка: Getty Images

Мат Деймън по-рано разкри, че е бил изумен от това как Нолан е успял да изгради "света" на "Одисея": "Не знам как го направи. Не знам. Имам предвид колко визия е била необходима, за да се изгради този свят, и колко целенасочено е било всичко. Той говореше за това още от момента, в който за първи път обсъдихме темата, и за това как това е мит, този древен свят, но той искаше да го направи реалистичен. Всички тези разговори за костюмите, детайлите, пластовете мръсотия и всичко останало бяха част от общото усилие на всички екипи да създадат напълно завършен и достоверен свят", каза той в интервю за "Collider".

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"След това – да успеем да го направим в IMAX, което беше целта, но не знаехме дали ще се получи. Той не го обяви, когато започнахме. Искам да кажа, знаехме, че това е намерението, но не знаехме дали ще успеем да го направим, а това е последната част, която просто те пренася там", добави актьорът.

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Филмът е заснет с нова IMAX камера, при която актьорите са използвали огледална система. Деймън определи работата с тази технология като "ново и интересно предизвикателство". "Одисея" излиза по кината на 17 юли, припомня БГНЕС.

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Мат Деймън Кристофър Нолан филми Одисея
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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