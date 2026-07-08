Кабинетът "Радев":

Православната вяра е близка до разбиранията в Иран: Депутат от "Възраждане" за визитата си на погребението на Хаменей

08 юли 2026, 7:59 часа 531 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Православната вяра е близка до разбиранията в Иран: Депутат от "Възраждане" за визитата си на погребението на Хаменей

Получихме поканата да отидем на погребението на аятолах Али Хаменей от иранското посолство. Идеята е да изграждаме дипломатически мостове. Това заяви депутатът от "Възраждане" Ангел Георгиев, който опита да определи като "пропаганда“ факта, че "Хизбула" като терористична групировка е финансирана от Техеран. Такива като "Хизбула" съществуват заради Израел и защото Израел "ги избива". "Това е държава (Иран), която няма желание да финансира по никакъв начин тероризъм, иска да живее в мир – но те оставени ли са намира", е тезата на Георгиев.

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На въпрос на сутрешния блок на bTV с кого тогава се е срещнал Георгиев, за да гради дипломатически мостове, отговорът беше – с директора на дирекция "Югоизточна Европа" на иранското външно министерство (МВнР). Иранската страна има изключително топло отношение, нашата православна вяра е много близка до техните разбирания, по думите на депутата от "Възраждане". По никакъв начин той не коментира какво беше прочетено тогава и то с религиозен подтекст, когато той се поклони на погребалната церемония пред Хаменей – ОЩЕ: "Не следвай неверниците": Български депутат на погребението на аятолах Хаменей - МВнР още не отговаря (ВИДЕО)

СНИМКА: Getty Images

Имунитетът на Георгиев и вътрешната политика

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Обвинен съм в нападение срещу полицай, в обвинителния акт не е ясно дали съм го ударил с пластмасов или дървен предмет. Никой не съм ударил, твърди се, че съм ударил с прът полицайка, а на видеозаписите се вижда как тя си оправя прическата, нищо ѝ няма. Делото на практика беше рестартирано, каза народният представител, като потвърди, че си е дал имунитета, "сигурно за шести път". 

За какво точно става въпрос - припомнете си: Депутат от "Възраждане" си дава имунитета

Отделно Георгиев оспори, че Румен Радев иска премахване на санкциите на ЕС срещу Русия. По думите му, премиерът и правителството искали само премахване на някои санкции и тогава България ще подкрепи 21-вия пакет. 

"Поредни оправдания, няма нова философия" - така Ангел Георгиев коментира проектобюджета за 2026 година, който върви и в парламента.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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