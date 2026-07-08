Румен Радев трябва да се кръсти, че излезе от този капан "Боташ"

Думите от заглавието са на социолога и политолог Андрей Райчев, казани в студиото на БНТ във връзка със замразяването на договора с турската компания зя 15 месеца. По думите му обвиненията за "Боташ" са големи. Според Райчев турският президент Реджеп Ердоган е направил услуга на Радев, която не може да се твърди, че е във връзка с местните избори догодина. Още: "Договорки на тъмно": ГЕРБ скочи на Радев заради замразения договор с "Боташ"

Как се стигна до договора с "Боташ"?

Снимка: БГНЕС

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Припомняме, че премиерът Румен Радев направи уточнения пред медиите на 7 юли относно вчерашните разговори с турския президент Реджеп Ердоган преди срещата на върха на НАТО в Анкара. Той каза, че страната ни е натрупала дълг от 360 милиона долара, но не е плащала на турската компания "Боташ" по договора с "Булгаргаз", критикуван остро на вътрешната ни политическа сцена, след като бе подписан от служебното правителство на Гълъб Донев през 2023 г. (назначено от Румен Радев като президент).

По контракта България трябва да плаща по около 500 хиляди долара на ден, без да може да използва пълния капацитет. Договорът е за цели 13 години. Вчера обаче стана ясно, че е подписан протокол между двете страни, който замразява контракта за 15 месеца.

Политологът доц. Петър Чолаков, който също присъства в националната телевизия, е на мнение, че Румен Радев се е споразумял с Бойко Борисов и Делян Пеевски, като този път порциите във властта ще бъдат разпределяни от Радев. "Предстоят доста напрегнати времена и за Борисов, и за Пеевски", коментира доц. Чолаков.

Андрей Райчев обаче контрира доц. Чолаков и смята, че на Радев не му трябва да се договоря с Пеевски за каквото и да било. Според него лидерът на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисов със сетни усилия се опитва да се отдели от лидера на ДПС.

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