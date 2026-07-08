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"Сделката с "Боташ" трябва да бъде поправена": Говори бившият енергиен министър Александър Николов

08 юли 2026, 8:14 часа 408 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
"Сделката с "Боташ" трябва да бъде поправена": Говори бившият енергиен министър Александър Николов

Това е огромна стъпка в правилата посока. Тя трябва да поправи огромните неравновесия, създадени от служебния кабинет, който подписа тази сделка с „Боташ“. Среща и решенията сега от нея показват какво е отношението на Турция към България, когато се управлява от редовен кабинет. Това мнение изрази бившият министър на енергетиката Александър Николов в ефира на Нова телевизия. По думите му Турция от години има стратегия и намерение за навлизане на по-широки пазари.

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Относно критиките той обясни, че те се правят от хора, които са имали власт да спрат този разход и не са го направили. „Сега е неоснователно да коментират“, каза той. И добави: „Икономическата обосновка на този договор е много лоша“.

Попитан кой и кога ще плаща тези 360 млн., бившият министър обясни, че това трябва да е записано в договора, но добави, че явно е държавна тайна.

Валентин Кънев, който е председател на Черноморската и Балканската петролна и газова асоциация, обърна внимание, че нещата в света понякога се обръщат така, че не зависят от нас, а ние трябва да си подсигурим нашия пазар. И напомни, че при подписването на договора с „Боташ“ ситуацията е била различна – цената на газа е била много висока. „Като че ли това беше един от аргументите за този договор“, каза той.

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Експертът беше категоричен, че трябва да имаме достъп до терминалите в Турция, не само в Гърция. А за да бъде защитен интереса ни би било правилно да не се излизаме от тази газова сделка. „Трябва да се продължи в посока на доставяне на газ за България от Турция“, каза той.

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Турция Александър Николов Румен Радев Боташ
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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