"Златните кокошки" или как да предоговорим договора с "Боташ": Енергиен експерт с коментар

Официалната информация е, че спираме да трупаме дългове по договора с "Боташ", а второто е, че никой от правителството не каза дали е предоговорен договорът с турската компания илин не. Има няколко "златни кокошки" в тази сделка и трябва да ги използваме. Това заяви председателят на Българския енергиен и минен форум Иван Хиновски пред БНТ. Още: Радев каза колко дължим на "Боташ": "Нито ще се натоварят финансите ни, нито ще поемаме други задължения" (ВИДЕО)

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По думите му това, което се случва със замразяването на договора с "Боташ" е положителен ход. "Това е геополитически ход на Турция и икономическите условия на договора с "Боташ" бяха блокиращи. Условието на "Боташ" беше условието да има още един крак в преноса на газ", коментира Хиновски.

Според него едни от "зланите кокошки" на България за предоговарянето на "Боташ" е ВЕЦ "Тунжда" и изграждането на две нови линии между гръцката и българската електропреносна мрежа.

Той настоя още "Топлофикация-София" да се одържави - да мине към държавата. "Големият донор "Булгаргаз" за "Топлофикация" трябва да се прекрати", призова Иван Хиновски.

Припомняме, че премиерът Румен Радев направи уточнения пред медиите на 7 юли относно вчерашните разговори с турския президент Реджеп Ердоган преди срещата на върха на НАТО в Анкара. Той каза, че страната ни е натрупала дълг от 360 милиона долара, но не е плащала на турската компания "Боташ" по договора с "Булгаргаз", критикуван остро на вътрешната ни политическа сцена, след като бе подписан от служебното правителство на Гълъб Донев през 2023 г. (назначено от Румен Радев като президент).

По контракта България трябва да плаща по около 500 хиляди долара на ден, без да може да използва пълния капацитет. Договорът е за цели 13 години. Вчера обаче стана ясно, че е подписан протокол между двете страни, който замразява контракта за 15 месеца.

"България високо цени приятелските си отношения с Република Турция и дълбоко цени подкрепата, която Турция ни оказа в труден за страната ни момент, по време на газовата криза, когато кабинетът „Петков-Василев“ остави страната ни без газ. Днес ние сме твърдо решени да изведем България на енергийната карта на Европа не само като страна, през която се транзитира газ, а като страна, която търгува ефективно с газ", заяви премиерът в атака срещу правителството на Кирил Петков. През пролетта на 2022 г. обаче не то спря руския газ, а самият гигант "Газпром", който реши да измени условията за плащане по договор, изисквайки руски рубли в режим на вече започната пълномащабна война в Украйна.

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