Цената на петрола бързо се оцвети в най-неприятна окраска заради САЩ и Иран

Цените на основните сортове петрол на световните пазари тръгнаха бързо нагоре след като тази нощ САЩ нанесоха удари срещу цели в Иран заради ирански въздушни атаки срещу търговски кораби, преминаващи през Ормузкия проток. Отделно, Вашингтон премахна лиценза за свободна продажба на ирански петрол и с това нещата в Близкия изток отново изглеждат мрачно, вече има определения "най-лошият възможен сценарий".

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В електронната неприсъствена сесия европейският сорт „Брент“ поскъпна до 76,07 долара за барел, което е 1,91 долара повече (2,58%) спрямо затварянето на редовната сесия в САЩ преди само няколко часа. Лекият суров петрол също поскъпна – до 72,23 долара за барел или 1,79 долара (2,54%), сочат данните в платформата на CNBC. Индексите и на двата сорта светят в зелено - тоест знак, че цената расте и най-лошият знак за всеки потребител, защото спрямо вчера ръстът вече е около 4 долара и за двата сорта.

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"Не е в най-добрия интерес на Иран да сключи споразумение сега, като влиянието на Техеран върху Тръмп само се увеличава с наближаването на ноември (тогава са изборите за Конгреса), въпреки че вчерашните атаки съвпадат с продължаващите погребални церемонии за Али Хаменей", коментира Андрю Джаксън, стратег в Ortus Advisors. Той очаква и Федералният резерв да не развързва основната лихва, след като явно инфлацията в САЩ именно заради цените на петрола няма да се промени бързо в положителна посока.

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