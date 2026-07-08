8 юли в историята: България отказва участие в Плана Маршал. Открито е военното училище

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

8 юли 1947 г.: България отказва участие в Плана Маршал за възстановяване на Европа

На този ден през 1947 г. България категорично отказва участие в Плана Маршал, който е насочен към възстановяване на Европа след войната и се осъществява с американска финансова подкрепа. Месец преди това американският министър на външните работи д-р Джордж Маршал излага тезата, че САЩ трябва да подмогне Европа в нейното икономическо развитие.

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Джордж Маршал изтъква, че Америка трябва да помогне на Европа да се справи по-бързо с разрухата след Втората световна война. От месец януари 1948 г. планът му влиза в сила и важи до 1951 г. САЩ планира да помогне на 16 западноевропейски страни. Американската помощ, възлизаща на 16,4 млрд. долара, е под формата на икономическа и военна подкрепа, както и под формата на парични заеми. СССР категорично отказва да участва в Плана Маршал. Под влияние от решението на СССР, някои от страните в социалистическия блок, също отказват да се присъединят към американския план.

8 юли 1878 г.: Открито е военното училище в София

На този ден през 1878 година в София е открито военно училище, чиято цел е да обучава и подготвя командни кадри по руски устави. В Търновската унтерофицерска царска школа се подготвят унтерофицерите и фелдфебелите.

Българската войска е преименувана на Българска земска армия след Освобождението. Тя се сформира според статута "Временни правила за Българската земска войска" от 25 април 1878 г. Руският ген. А. Н. Шелейховски, който е начело на войската, активно е подпомаган от руския ген. П. Д. Паренсов (първия военен министър на България).

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Опълчението служи като основа за изграждането на Българската земска армия. Въведена е задължителната военна повинност за мъжете от 20 до 30 г. със срок на служба за редовия състав 10 години - 4 години в действащата армия и 6 години в запас.

Първият набор от около 9000 души е свикан през април 1878 година. Вторият набор от над 20 000 души е свикан малко по-късно. Руското командване предоставя безвъзмездно необходимото оръжие за въоръжаване на свиканите набори. Руски офицери и български офицери на руска военна служба участват в сформирането на офицерския кадър.

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