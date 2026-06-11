Повече от Първата световна война: Русия вика извънземни за Великобритания, докато бензинът ѝ пресъхва (ОБЗОР - ВИДЕО)

1569 дни – толкова вече трае пълномащабната война в Украйна, подпалена от руския диктатор Владимир Путин. Това е повече, отколкото Първата световна война – има малки разминавания дали дали тя е продължила 1564, 1567 или дори 1568 дни, но което и да е абсолютно точно, то всяка времева граница премината. Засега на хоризонта не се вижда да идва мир – Путин не говори сериозно за промяна на целта си Украйна да стане васална на Кремъл държава, украинскяит президент Володимир Зеленски е категоричен, че страната му няма да отстъпи незавладени от руската армия земи само защото Путин иска и съответно не предлага никакви сериозни и устойчиви гаранции, че след като армията му се съвземе отново няма да нападне.

Руският външен министър Сергей Лавров потвърди, че посланиците на Великобритания, Франция и Германия са поискали среща на по-ниско ниво, с руски зам.-външен министър: "Ще се срещнем и ще слушаме. Интересно е как тези хора ще изразят каквото и да е, което да доведе до конструктивни мисли след като началниците на тези посланици – Мерц, Стармър, Макрон – казаха абсолютно обидни неща за Руската федерация, включително многократно персонални атаки". Лавров, естествено, не посочи конкретно кои са тези случаи и точните обидни думи:

🤡Lavrov: the ambassadors of the United Kingdom, France, and Germany are requesting a meeting with the Russian Deputy Foreign Minister



“We will listen; it is even interesting how these people will present anything that could lead to any constructive thoughts. After their… pic.twitter.com/Nds1Wq70sw — NEXTA (@nexta_tv) June 10, 2026

От друга страна, ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев призова извънземните, които се готвели за контакт с нашата планета, да убедят британския премиер Киър Стармър да подаде оставка. Дмитриев стори това в официалния си профил в "Х", който е наводнен с публикации за Великобритания и случващото се в Белфаст – на Дмитриев явно му е много важно това, а не какво се случва в Русия заради войната в Украйна – ОЩЕ: Полицията извади водните оръдия срещу протестиращите в Белфаст (ВИДЕА)

Dear Aliens 👽,



As you prepare Contact 🛸 with Humanity, please show your omnipotence & goodness by convincing Keir Starmer to resign. No abductions or probing — just have him understand what people think of him and that he can give Hope to Western civilization by Resigning. 🙏 https://t.co/D7MxCPqYfR — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) June 10, 2026

Русия – напред в дълбокото и тъмното

Вчера, 10 юни, Путин подписа закон за изземване на имуществото и сметките на руснаци, напуснали страната и извършили административни нарушения срещу "интересите на Руската федерация". Това включва "да дискредитираш армията" или да правиш "пропаганда на нацистки символи", като законът влиза в сила от септември, 2026 година. Западни анализатори вече коментират, че това е явен знак, че Русия търси откъде да вземе пари предвид продължаващото изтощаване на икономиката ѝ заради войната с Украйна - ОЩЕ: Руснаците в чужбина, говорещи против Путин и войната в Украйна, ще остават без имущество в Русия

Отделно, руското издание "Важни истории" публикува материал, според който през първото тримесечие на 2026 година Русия е платила еднократни премии на записали се нови войници в руската армия в размер за 71 200 души. Това е с 20% по-малко, отколкото през първото тримесечие на 2025 година. А през 2025 година, пак на база платени еднократни премии, в руската армия са влезли професионално 363 900 войници, което е с 10% по-малко от 2024 година.

Думата забрани със закон и продажбата на Starlink в Русия. Русия работи по разработването на собствени сателитни комуникационни системи. Един такъв проект е "Рассвет", разработван от Бюро 1440 и често сравняван със Starlink.

На този фон, т. нар. губернатор на Севастопол Михаил Развожаев, назначен от руската окупационна власт, призна следното, цитиран от ASTRA: "За съжаление, камионите с гориво не успяха да пристигнат в града снощи. Обръщам се към всички: стоенето на опашка на бензиностанциите е безсмислено. Що се отнася до срока на валидност на QR кодовете (за покупка на горива), всички издадени преди това ще бъдат деактивирани днес". В началото на юни "властите" в Крим въведоха купони за гориво, но по-късно спряха продажбата им. QR кодовете могат да се използват за получаване на купони за гориво на бензиностанциите на TES в анексирания Севастопол и Крим. Друга верига бензиностанции, ATAN, работи на полуострова, като твърди, че предлага "безплатна продажба на бензин". "Губернаторът" Развожаев ежедневно съобщава кои бензиностанции от тази верига разполагат с гориво. Бензин А-95 обаче се предлага в ATAN само с купони.

Crimea blockade — the beginning of its liberation?



Ukraine is systematically destroying the logistics connecting Crimea with Russia and the occupied territories.



In recent days alone, the Armed Forces of Ukraine have repeatedly struck the Chongar area, railway lines, and the… pic.twitter.com/cWQgopKCCC — NEXTA (@nexta_tv) June 10, 2026

Всичко това поставя въпросът дали всъщност не сме свидетели на връщането на Крим на Украйна. Защото с помощта на дроновете си тя го поставя в положението, което руската армия преживя в Херсон – отрязване на жизненоважни доставки, за да можеш да съществуваш и съответно накрая изтегляне от позицията, до която доставките не достигаха. Пример пореден – на два пъти за няколко дни украинската армия порази Чонхарския мост, един от ключовите маршрути за достъп до Крим от континентална Украйна. Сега сателитни снимки показват, че руснаците се мъчат да отварят тази пътна артерия с помощта на понтонен мост. Едва ли Украйна ще реши да прави мащабен десант на Кримския полуостров, но буквално да го умори от глад – тя може да го стори. Специално видеокадри с украински удари по руската военна логистика постоянно обикалят социалните мрежи:

Russia built a pontoon bridge at Chonhar after Ukrainian strikes damaged the permanent crossing linking occupied Kherson region with Crimea. Satellite images showed the pontoon span appeared on June 7 beside the damaged Kherson bridge. #Ukraine pic.twitter.com/0KG1g8aZQG — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 10, 2026

Ukraine’s 422nd Separate Unmanned Systems Regiment hit a Russian fuel supply point more than 70 km from the front line. Russian personnel had been waiting for fuel to run generators and recharge drone batteries, but the gasoline, diesel and gas did not reach their tanks. #Ukraine pic.twitter.com/yVYRIcuY2F — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 10, 2026

Когато говорим за бензин – положението в окупирания от руснаците град Донецк е същото като в Крим. Дори в Русия, например в Краснодар, ситуацията е подобна, като в общо 15 руски региона действат различни форми на ограничения при покупката на горива. Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA резюмира положението в Краснодар с примери с видеокадри от обикновени руснаци, обикалящи безрезултатно да търсят къде да заредят:

In occupied Donetsk, the situation with fuel is not much better. There are already long queues at petrol stations. pic.twitter.com/eyc7PWfj3D — WarTranslated (@wartranslated) June 10, 2026

За капак сателитни снимки показват петролни разливи там, където е разположена руската военноморска база в Новоросийск. При това петната са забелязани първо 2 дни преди последната голяма украинска атака срещу Новоросийск, която порази петролния терминал "Шесхарис" - ОЩЕ: Украйна не прощава: Резервоарите, захранващи руския петролен терминал "Шесхарис", пак горят (ВИДЕО)

Satellites have detected an oil spill in the waters of Russia's naval base in Novorossiysk. On an enlarged section of a Sentinel-2 image taken on June 6, a plume of petroleum products can be clearly seen extending from the area of the Russian naval base in Novorossiysk toward the… pic.twitter.com/XGm2ndfxSL — WarTranslated (@wartranslated) June 10, 2026

Украйна – пари назаем, за да има по-добри оръжия

Според украинската обществена медийна мрежа "Суспилно", Украйна ще получи 5,9 млрд. евро транш от заема от 90 млрд. евро от ЕС около 18-19 юни. Парите са предвидени за военни цели. А около 25 юни се чакат още 2,3 млрд. евро – те вече ще отидат за бюджетни и икономически цели. Отделно, в украински медии тема е и спор между Полша и Германия за парите по Европейския механизъм за подкрепа на мира. Става въпрос за 6,6 млрд. евро. Варшава категорично настоява тези пари да отидат като компенсации за вече направени със собствени средства оръжейни доставки за Украйна, докато Берлин иска каквото е налично в механизма да отиде в помощ на Украйна, а вече пратените доставки да останат за сметка на изпратилите ги.

Известната украинска оръжейна компания Fire Point, производител на ракетите "Фламинго", планира да започне масово производство на ракета-прехващач за ПВО с името FP-7x, евентуално от началото на август, но реално процесът ще бъде завършен и ще тече гладко от 2027 година. Сега съоснователят на Fire Point Денис Щилерман коментира пред Financial Times, че първият тест на ракетата е бил успешен. Ракетата ще е основата на украинската ПВО система "Фрея", чиято цел е да спира руски балистични ракети, най-вече "Искандер". Очаква се украинската ракета да струва около 700 000 долара, докато прехващачите за Patriot ("Пейтриът") са 4 000 000 долара за една ракета. Други компоненти на системата, като например радари, ще бъдат доставени от европейски партньори на Украйна. Едва ли обаче "Фрея" ще замести напълно Patriot:

🚀Ukraine has tested a unique and secret super-weapon that reportedly has no equivalent in the world yet



The company Fire Point (the same one that produces long-range drones and the “Flamingo” missile) has successfully carried out the first tests of a new anti-aircraft missile,… pic.twitter.com/WMOco2Zyc7 — NEXTA (@nexta_tv) June 10, 2026

И още – Украйна адаптира установките си за ракети "Нептун", така че те да изстрелват и украинския реактивен дрон "Аерион". Обхватът на дрона е 600 километра, той носи бойна глава от 100-120 килограма взрив и лети на 20 метра височина.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Вече 30 поредни денонощия границата от 200 бойни сблъсъка за 24 часа в сухопътните военни операции в Украйна е преминавана без пропуск. Съгласно официалната информация на украинския генщаб, на 10 юни е имало 251 бойни сблъсъка. На 9 юни бяха 234. Руснаците са хвърлили 292 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 25 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3248 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 100 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 9293 FPV дрона, което е с около 540 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

55 руски пехотни атаки са спрени в Покровското направление съгласно картината, която представя украинският генщаб. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, е имало 14 руски пехотни атаки, но само 1 откъм Часов Яр към Константиновка т.е. Краматорското направление. В района на Гуляйполе, Запорожка област, са организирани 29 руски пехотни атаки. В Лиманското направление са станали 16 руски пехотни атаки, а още 14 е имало в съседното от юг Славянско направление.

Ukraine’s FATUM crews destroyed Russian equipment on the Lyman axis, one of the front’s most intense sectors. Losses included a Grad MLRS, artillery tractor, ground robotic platform and self-propelled gun, while Troika operators hit several vehicles. #Ukraine pic.twitter.com/e91jLg2J9P — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 10, 2026

Според ISW, американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, Русия може да постигне тактически успехи в Константиновка това лято, но не и стратегически успехи що се отнася до крепостния пояс на Украйна в Донбас т.е. агломерацията Славянск – Краматорск. ISW базира оценката си след анализ на украинския военен експерт о.з. полковник Константин Машовец, че перспективите за Украйна да удържи Константиновка се усложняват – припомнете си ОЩЕ: ЕС не става за медиатор във войната: И Зеленски го каза. Русия е близо до важен успех на фронта (ОБЗОР – ВИДЕО)

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 221 далекобойни дрона по цели в Украйна, както и две балистични ракети „Искандер-М“. Свалени са 195 дрона – на 9 места в Украйна са регистрирани удари от ракетите и от преминалите през украинската ПВО дронове, сочи сутрешната сводка на украинския генщаб – ОЩЕ: Традиционно "добро утро": Руска рафинерия гори след визита на украински дронове (ВИДЕО)