ФИФА принуди участник на Мондиал 2026 да промени екипите си

Националният отбор по футбол на Хаити промени екипите си за Световното първенство 2026, след като Международната футболна централа ФИФА прецени, че те нарушават регулациите за политическа неутралност, съобщава агенция Ройтерс. Фланелките на карибския тим изобразяваха сцена от войната за независимост на страната, които според колумбийския производител "Саета" са били създадени, за да "отпразнуват гордостта, борбеността и духа" на народа на Хаити, а не са били замислени като политическо съобщение.

Хаити смени екипите си в последния момент преди Световното

"По време на процеса на преразглеждане ФИФА установи, че определени визуални елементи могат да бъдат интерпретирани по различен начин спрямо регулациите за екипировка и в крайна сметка изискват промени в дизайна. Въпреки че това тълкуване се различаваше от нашето намерение, "Саета" уважи решението и изпълни окончателните изисквания", написаха от колумбийската компания за спортна екипировка.

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Хаити започва участието си на Мондиал 2026 срещу Шотландия в събота, а останалите отбори в група C са Мароко и Бразилия. Това е втори случай в историята, в който карибската страна се класира за Световни финали, след като дебютира през 1974 година в Западна Германия.

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