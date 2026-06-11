Кабинетът "Радев":

Нови правила на БАБХ затрудняват производителите, чакат ни 25% по-скъпи млечни продукти

11 юни 2026, 10:20 часа 556 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Нови правила на БАБХ затрудняват производителите, чакат ни 25% по-скъпи млечни продукти

Заради административна пречка, която създава текстът на заповед на БАБХ за контрол на вноса на сурово мляко на Дунав мост, може да има скок на цените на кравето мляко и млечните продукти с около 25%. Това предупреди Владимир Михайлов, председател на УС на Националната асоциация на млекопреработвателите.

Той коментира, че млекопреработвателите алармират за риск от недостиг на суровина, заради заповедта на БАБХ.

"Проблемът в заповедта не е самият контрол, винаги сме подкрепяли МЗХ и БАБХ и сме алармирали да се засили контролът, алармирали сме, че е занижен. Проблемът е една административна пречка, бариера, по начина, по който е написана заповедта. При взимането на пробите и изчакване да излязат резултатите, се създава непреодолима бариера, при която целият внос на сурово краве мляко ще спре", обясни Михайлов.

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"В момента, в който се вземе проба, трябва да се придвижи по процедура до акредитирана лаборатория и докато не излязат резултатите, пратката стои блокирана на Дунав мост. Ако цистерната с мляко стои на "Дунав мост" 3 дни, на сегашните температури, категорично няма да е мляко, трябва да се изхвърли. Интересен е въпросът, ако резултатът е отрицателен и няма проблем, какво правим с хвърленото мляко, кой ще го плати", пита Михайлов.

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Източник: iStock

По думите му вчера сутринта на Дунав мост е имало 2 цистерни, а следобеда 5, предаде БНР.

Чака ни дефицит и поскъпване

"Другият по-съществен проблем, че влизаме в летния сезон и тревата изсъхва, а в България над 50% от кравите за мляко са на паша. Още 15 дни и тревата изчезва, и при тези животни, изхранвани на паша, млеконадоят ще падне наполовина, очаквам с 40% да спадне производството на родно мляко, и ще изпаднем в сериозен дефицит, което ще доведе до спекулативно вдигане на цените и скок на млечните продукти", посочи той.

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Михайлов предупреди, че ако БАБХ не преразгледа текста на заповедта, това ще доведе до поскъпване на млякото и млечните продукти, като прогнозира с 25% скок на цените.

"Кошница с грижа" може да претърпи неуспех на млечните продукти", казва той. Вчера е имало среща с БАБХ и е поставен срок до 10 дни заповедта да бъде променена.

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Млекопроизводители мляко млечни продукти БАБХ
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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