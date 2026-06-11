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Мексико – ЮАР: Кога и къде да гледаме откриващия мач на Мондиал'26?

11 юни 2026, 7:10 часа 854 прочитания 0 коментара
Снимка: FIFA World Cup 2026/Facebook
Мексико – ЮАР: Кога и къде да гледаме откриващия мач на Мондиал'26?

Днес стартира най-големият международен футболен форум – Световното първенство. Феновете очакват надпреварата с огромно вълнение, тъй като за първи път в нейната история тя ще се проведе в три държави. Това са САЩ, Мексико и Канада. Също така за първи път в турнира ще вземат участие цели 48 отбора – с 16 повече от Мондиал 2022, който се игра в Катар.

Мексико – ЮАР: Начален час и ТВ

Откриващият мач на Световното първенство ще бъде между Мексико и Южна Африка. Именно това е и единственият двубой в програмата на Мондиала днес. Любопитно е да се отбележи, че въпросните два отбора откриват Световно първенство по футбол за втори път. Първият път бе на Мондиала през 2010, който се проведе в ЮАР. Тогава срещата между двата тима завърши при резултат 1:1.

Национален отбор по футбол на Мексико Раул Хименес

В колко часа започва мачът между Мексико и ЮАР?

Двубоят между Мексико и Южна Африка е насрочен за тази вечер, като ще стартира в 22:00 часа българско време. Срещата ще се проведе на легендарния стадион „Ацтека“ в мексиканската столица. Очаква се съоръжение да бъде пълно до краен предел, а феновете да се насладят на истинско зрелище.

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Коя телевизия ще предава двубоя между Мексико и ЮАР?

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Мачът между Мексико и ЮАР ще бъде предаван пряко в българския телевизионен ефир. Каналите, които ще излъчват срещата са БНТ и БНТ 3. Ако нямате възможност да гледате двубоя, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

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Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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