Взривоопасни дербита на 1/6 финалите на Световното: Нидерландия и Бразилия с тежки съперници

Два страхотни двубоя във фазата на 1/16 финалите на Световното първенство по футбол 2026 година се оформиха след като рано тази сутрин приключиха всички мачове от група F. В тази група на първо място финишира Нидерландия (7 точки), която победи с лекота с 3:1 Тунис, докато в дербито на кръга Япония и Швеция не успяха да излъчат победител – 1:1. Така японците събраха 5 точки, а шведите имат 4 и голова разлика 7:7, което най-вероятно ще им стигне, за да продължат напред като един от най-добрите трети отбори на първенството.

Нидерландците взеха мача си без напрежение, след като поведоха след само3 минути игра, когато Скири си вкара автогол. Това съвсем ги успокои и те вкараха втори гол чрез Брайън Броби, а Хазем Мастури върна почетно попадение, само че Ван Хеке пак направи разликата два гола – 3:1. И двата последни гола в мача бяха вкарани с глава. Така Нидерландия отива напред, само че в първата елиминационна фаза я чака тежък съперник – Мароко. Африканците са полуфиналист от предишното първенство в Катар и на всичкото отгоре вече има световна титла при младежите до 20 години, като миналата година спечелиха с 2:0 на финала не срещу кого да е, а срещу Аржентина.

В другия мач от група F японците поведоха чрез Дайзен Маеда, а Антъни Еланга изравни само 6 минути по-късно. Головете паднаха в отрязъка 56-та до 62-ра минута. Голът на японците стана след страхотна комбинация при атака отдясно, при която след двойно подаване Маеда беше намерен с перфектен извеждащ пас сам срещу вратаря и не сбърка. Шведите пък изравниха след като изглежда опит за центриране на Еланга се превърна в неспасяем фалцов удар в десния ъгъл на вратата.

С второто място в групата Япония обаче отива на 1/16 финал срещу петкратните световни шампиони Бразилия. Двете държави са доста свързани помежду си и това безспорно ще е очакван с нетърпение мач.

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