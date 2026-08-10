Фалшива реклама използва образа и гласа на митрополит Гавриил

Ловчанският митрополит Гавриил не рекламира и никога не е рекламирал медикаменти, лечебни средства и каквито и да е други стоки и услуги в медиите и социалните мрежи. Това съобщават от канцеларията на Ловчанската света митрополия на официалната си страница във Facebook.

Повод за изявлението е, че в социалната мрежа се разпространява видеоклип, в който чрез изкуствен интелект образът и гласът на архиерея са фалшифицирани и са представени манипулативно. „Митрополит Гавриил никога не е участвал в създаването на такъв видеоклип. Посланието, което се съдържа в него, е изцяло фалшифицирано и няма нищо общо с православната духовност и учението на Църквата“, поясняват от Ловчанската митрополия и призовават обществеността да не се поддава на подобни злонамерени манипулации.

Сезирани са компетентните органи клипът да бъде свален, се отбелязва в съобщението.

Преди две години в интернет пространството също бяха разпространявани постове с видео, в което чрез изкуствен интелект бе изградена фалшива реклама за лекарствен продукт с образа на Ловчанския митрополит Гавриил.