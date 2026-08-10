Безпрецедентно! Три федерации обединиха сили срещу ФИФА и призоваха за проверка на Инфантино

Войната по високите етажи в световния футбол продължава. Както е известно, наскоро президентът на ФИФА Джани Инфантино разяри спортния свят с предложението си да продава дялове от турнирите на организацията на външни инвеститори с цел набиране на 20 милиарда долара. Идеята не се прие добре, като няколко централи се обявиха против - европейската УЕФА, северноамериканската КОНКАКАФ и азиатската АФК. Впоследствие планът бе отменен, но недоволството към настоящото ръководство не стихна.

Призоваха за независима проверка на дейността на Инфантино

Въпросните три федерации ясно заявиха, че вече не вярват на Инфантино и го призоваха да подаде оставка. Сега УЕФА, КОНКАКАФ и АФК обвиниха ФИФА във фундаментално нарушение на доверието и измама във връзка с начина, по който организацията се е справила с плановете за продажба на дял от Световното първенство, като заявиха, че този епизод повдига сериозни въпроси относно почтеността на футболното ръководство. В отворено общо писмо до футболното семейство трите конфедерации насочиха критиките си към президента Джани Инфантино, като заявиха, че процесът представлява сериозен провал в преценката и го обвиниха, че се държи като човек, който вярва, че притежава спорта.

ОЩЕ: УЕФА разтърси световния футбол: Задават се "мини мондиали", които удрят по властта на ФИФА

"Става въпрос за нещо по-фундаментално: честността на играта и честността на избраните да я ръководят", се казва в съвместното изявление, подписано от ръководителите на конфедерациите. "Ръководството във футбола не е собственост. Не става въпрос за притежаване или изискване на власт, която да се държи. Това е дълг за служене на футболното семейство, което я е поверило. Когато доверието бъде нарушено чрез измама, когато даден индивид се поставя над колектива, който му е поверил властта, този дълг е бил изоставен."

УЕФА, КОНКАКАФ и АФК обединиха сили

Макар да е ясно, че те искат да дадат на Инфантино възможност да подаде оставка и да напусне поста си с достойнство, без да се кандидатира за преизбиране през март следващата година, трите организации желаят да се дистанцират от разразяващата се криза. УЕФА вече заплаши с бойкот на турнирите на ФИФА, а според информация на "PA" решението ѝ да проведе предварителни разговори с АФК и КОНКАКАФ относно координирането на собствените им турнири има за цел да гарантира, че играчите под тяхна юрисдикция ще имат реални възможности да се състезават.

В писмото обаче се призовава ФИФА да проведе независим преглед на плана и дейността на Инфантино: "Предложение, представено в кратки срокове, без значими консултации и наложено преди изтичането на крайния срок, преди членските федерации да могат да прегледат надлежно условията му, не е резултат от пропуск - то е резултат от замисъл, целящ да ограничи контрола. В него не се признава, че самото предложение е било по същество погрешно. Все още липсва признание, че опитът да се продаде дял от Световното първенство по футбол на ФИФА е бил сериозен пропуск в преценката - не просто процедурна грешка, а фундаментално нарушение на доверието към самите институции, на които ФИФА служи.

ФИФА също така се ангажира да представи пълен доклад за тези събития пред Съвета на ФИФА, като отново не признава, че доброто управление в условията на такава сериозна липса на преценка би изисквало подобен преглед да бъде проведен от напълно независима трета страна, а не от самата ФИФА, нейния персонал или който и да е заинтересован субект във футбола. Администрацията на ФИФА не бива да играе никаква роля в провеждането на прегледа. Има мълчание там, където трябва да има отчетност, и дистанция там, където трябва да има откритост. Това не са качествата, които футболът заслужава от своето ръководство. Ето защо заемаме тази позиция: не лекомислено и не сами, а заедно, и от чувство за дълг към играта, на която служим. Силата на футбола винаги е била в неговото единство. Призоваваме това единство да бъде почитано сега, за ръководство, което служи на футбола, а не се стреми да го командва."

ОЩЕ: Нова буря около ФИФА: Инфантино отрече обвинения за тайна връзка и 6-цифрено плащане