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Стефан Вълдобрев стартира новата си акустична поредица от остров Света Анастасия (ВИДЕО)

10 август 2026, 14:18 часа 812 прочитания 0 коментара
Снимка: Стефан Вълдобрев Facebook
Стефан Вълдобрев стартира новата си акустична поредица от остров Света Анастасия (ВИДЕО)

Още преди остров Света Анастасия да посрещне първите си посетители, измежду старите му сгради вече звучеше музика. На различни места на острова Стефан Вълдобрев и "Обичайните заподозрени" продължават работата по проекта "Акустиката на България", като записаха песента "Котва и хвърчило" и заснеха кадри за документалния филм, който съпътства проекта. В ранните часове на деня музикантите работиха в църквата, в района на фара и в сградата, в която днес се помещава музеят.

Повече за тазгодишното издание

"Радвам се, че започваме отново работа по проекта точно от остров Света Анастасия. Много исках да включа нещо, свързано с Бургас, защото Бургас ми е много, много мил град", каза за БТА Стефан Вълдобрев и допълни, че през миналата година са били записани 12–13 песни на различни места в страната, след което работата е била временно преустановена, за да може материалът да бъде осмислен и смесен и да бъдат подготвени новите песни. По думите му островът има особена енергия, която е важна част от концепцията на "Акустиката на България".

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"В този проект всъщност това, което съм обявил, не е само самата акустика, а и енергията на мястото", обясни музикантът. Песента "Котва и хвърчило" е получила окончателния си текст непосредствено преди записите. Вълдобрев разказа, че последните корекции е направил рано тази сутрин.

"Най-вероятно мястото ми помогна да го направя. Обикновено пиша текстовете си много по-дълго. Тази сутрин успях за по-малко от два часа", каза той.

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Според Вълдобрев работата на подобни места има и своите предизвикателства. За разлика от студиото, където музикантът може да остане насаме с музиката си, при записите на открито около него има екип и хора, а изпълнението придобива донякъде концертен характер.

"Аз съм леко интровертен човек, когато работя, когато творя и когато записвам. А пък тук си обграден от много хора и има нещо концертно в изпълнението", каза Вълдобрев. По думите му това е усещане, с което все още свиква, но именно то му помага да представя новите песни пред хора още в процеса на създаването им.

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В записите на "Котва и хвърчило" участват музикантите от „Обичайните заподозрени“ Иван Лечев, Стоян Янкулов-Стунджи, Мирослав Иванов и Веселин Веселинов-Еко.

За "Акустиката на България"

"Акустиката на България" е проект на Стефан Вълдобрев и "Обичайните заподозрени", вдъхновен от пътуванията на музиканта из страната и от връзката между музиката, историята и пространството. Идеята е на знакови места в България да бъдат записвани песни, като естествената акустика и атмосферата на всяко място станат част от звученето на проекта. Той включва и създаването на документален филм.

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Стефан Вълдобрев Обичайните заподозрени Акустиката на България
Весела Софева
Весела Софева Редактор
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