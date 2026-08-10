2004: Годината, в която футболът полудя

"Пас към миналото" е спортна рубрика на Actualno.com, в която връщаме лентата назад, за да ви разказваме интересни спортни истории от миналото.

Във футбола се случват чудеса. Малки отбори печелят големи трофеи, млади футболисти играят сякаш имат 20-годишна кариера зад гърба си, на пръв поглед непретенциозни футболисти изнасят сезона на живота си и събират погледите на целия свят. Но това не се случва често, поне не и по едно и също време. Е, през 2004 година беше различно. Тогава футболът направо полудя. Не само на клубно, но и на национално ниво. И на всичко отгоре - има и българска следа.

Валенсия печели Ла Лига и Купата на УЕФА

Испания донесе не една, а цели две изненади през 2004 г. Валенсия, който е традиционно силен, но не много претенциозен отбор, спечели Ла Лига през 2004 г. "Прилепите" оставиха зад себе си едни от най-силните отбори на Барселона и Реал Мадрид, като си струва да се отбележи, че това е и годината, в която Лионел Меси дебютира за каталунците. Освен това, Депортиво ла Коруня завършва пред Реал Мадрид в класирането.

Валенсия поднася още една изненада тази година - печели Купата на УЕФА (сега Лига Европа), като това си остава първият и последният трофей от европейски клубен турнир за "прилепите".

Арсенал е непобедим

Англия също не изостава с изненадите. Преди сезон 2025/26, Арсенал не беше печелил Висшата лига именно от 2004 г. "Артилеристите" не просто спечелиха елита на Англия тогава - те го направиха без да загубят нито една среща. В 38 мача Арсенал спечели 90 точки, като победи 26 пъти и записа 12 равенства. 2004 г. е и тази, в която Лийдс Юнайтед изпадна от Висшата лига, като само 3 години преди това беше играл 1/2-финал в Шампионска лига.

Порто иненадва в Шампионска лига

Като става въпрос за Шампионска лига, "турнирът на богатите" също не остана по-назад през 2004 г. Тогава Порто на все още не специалния Жозе Моуриньо спечели "ушатата". По пътя си "драконите" отстраниха Манчестър Юнайтед, Лион, Депортиво ла Коруня и на финала победиха Монако. Самото участие на отбори като Монако и Депортиво ла Коруня толкова напред в Шампионска лига показва колко е бил луд футбола през 2004 г.

Вердер Бремен господства в Германия

Немската Бундеслига също има изненадващ шампион през 2004 г. Тогава Вердер Бремен изпреварва всичките си съперници и е първенец в крайното класиране. "Докерите" завършват сезона със 74 точки, а втори е гигантът Байерн Мюнхен със само 68 пункта. Вердер Бремен печели и Купата на Германия в същия сезон. Друга германска изненада през 2004 г. е Волфсбург, който завършва десети в Бундеслигата, но печели Интертото купата.

Локомотив Пловдив печели А Група

Родната А група също поднася голяма изненада през 2004 г. Локомотив Пловдив печели първата си и до този момен единствена шампионска титла на България, а в състава на "смърфовете" личи името на Мартин Камбуров, който тогава става и голмайстор на първенството с 25 попадения. В момента именно Камбуров държи рекорда за най-много отбелязани голове в елита на България с 256 попадения.

Гърция е Европейски шампион

Но най-голямата изненада през 2004 г. дойде на международната сцена. На Европейското първенство в Португалия. Последното голямо първенство, на което България е участвала. Тогава сякаш беше писано "мореплавателите" да вдигнат първия си международен трофей. Те стигнаха до финала, като победиха Русия и Испания в груповата фаза и отстраниха Англия и Нидерландия по пътя си към финала. Единствената им загуба до този момент беше от Гърция в първия мач в групите.

Сякаш всички я бяха забравили. Освен самите гърци. На финала те отново триумфираха. С неприятния за гледане дефанзивен, но ефективен футбол. С победата над Португалия и рвенство с Испания, Гърция излезе от групата си. По пътя към финала отстрани Франция и Чехия. И там, в най-важния мач, победи и домакина Португалия. Да, гърците вкараха повече от 1 гол само при победата над "мореплавателите" в първия мач, но това им беше достатъчно. И те записаха имената си за вечни времена в историята на фитбола. Заедно с Валенсия, Арсенал, Порто, Вердер Бремен и Локомотив Пловдив през лудата 2004 г.

Автор: Николай Илиев

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