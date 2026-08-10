Взривове във военни заводи в България: Руски връзки и най-тежките случаи

В България взривовете в оръжейни заводи не са непознато явление - по-притеснителното е, че погледнато исторически назад нерядко изплуват руски връзки. Макар и по първоначални данни на вътрешния министър Иван Демерджиев причините за днешния взрив в "ЕМКО" край Трявна да са вътрешни, трябва да се отбележи, че основател и собственик на дружеството е Емилиян Гебрев, който заедно със сина си, беше обект на опит за покушение, което се счита, че е организирано от службите на Путинова Русия.

Всъщност дори The New York Times се захвана с историята на Гебрев и още през 2019 година писа, че е имало два опита за убийството на българския оръжеен търговец. Освен това, авторитетната американска медия изрично обърна внимание, че той е доставял оръжия за Украйна след 2014 година. ОЩЕ:

А руското издание The Insider, което си сътрудничи с българския журналист Христо Грозев, през годините разплете руската връзка в покушенията както срещу Гебрев, така и срещу живеещия във Великобритания руски шпионин Сергей Скрипал - ОЩЕ: "Първата атака на Русия срещу НАТО": Хората, опитали да отровят Гебрев, са взривили складовете в България

Руските връзки и взривове в български оръжейни складове

Припомняме, че през януари 2024 г. съд одобри издаването на европейски заповеди за арест (ЕЗА) за шестима руски граждани, обвинени в тероризъм заради четири взрива, извършени в периода от 2011 г. до 2020 г., в складове за боеприпаси, намиращи се на територията на България. Това стана ясно от съобщение на прокуратурата.

През 2021 г. прокуратурата обяви, че отравянето на оръжейния търговец Емилиян Гебрев през 2015 г. е свързано с четири взрива във военни складове в България. "През последните 10 години са регистрирани редица случаи на взривове в складове и производствени помещения на заводи за утилизация на взривни вещества, производство на оръжие и боеприпаси. Прокуратурата, съвместно с ДАНС и главна дирекция "Жандармерия" анализираха някои от случаите, при които се установи сходство в 4 от тях", заяви тогава на специален брифинг държавното обвинение.

Още: След взрива край Трявна: Спомен за семейството руски шпиони, помогнало на ГРУ за отравянето на Гебрев и саботажа на оръжейни складове

Първият случай е от ноември 2011 г. в с. Долни дол, когато е взривен склад на компанията ЕМКО на Емилиян Гебрев. Унищожено е било значително количество боеприпаси, предназначени за износ към Грузия. Вторият случай е от 2015 г. до с. Иганово, когато е взривен склад на ВМЗ "Сопот", където също се е съхранявала продукция на ЕМКО. Пак тогава е унищожен и още един склад на ВМЗ "Сопот". Четвъртият случай е от 2020 г., когато до град Мъглиж е взривен склад на "Арсенал".

Още през 2021 г. шестимата руснаци са обвинени задочно за взривове в България. Прокуратурата не посочва техните имена. По новия закон за тях трябва да бъдат издадени ЕЗА от прокуратурата, но те трябва задължително да са одобрени от съд. От съобщението става ясно, че те са действали с фалшиви имена в България. ОЩЕ: Подновиха заповедите за арест на шестима руснаци за взривовете в оръжейни складове

Не бива да се забрява и, че Гебрев беше част от задкулисната война за наследството на КТБ. По-точно - с русенския оръжеен завод "Дунарит", който уж беше на "ЕМКО", но ... ПРИПОМНЕТЕ СИ: България през 2017 година: КТБ

По-сериозните случаи с тежко ранени и загинали

Най-ранни данни за взрив в оръжеен завод в България има от 2000 г., когато между хасковските села Александрово, Константиново, Любеново, Родопи, Поляново и Брягово се разразява пожар. Привечер огънят се достига склад за боеприпаси в с. Иваново и довежда до взривове. Actualno.com направи справка за най-сериозните случаи с взривове в български военни заводи от 2000 г. насам.

През април 2006 г. в завод „Миджур“ избухва пожар, при който загива инж. Илия Симов.

Друг подобен инциденит със загинали има през октомври 2007 г., когато при взрив в оръжейното дружество “Арсенал” умира 48-годишният Атанас Атанасов.

През юни 2011 г. 51-годишна жена загубва ръката си при взрив във военен завод 4 в село Мъглиж, филиал на „Арсенал“ АД.

През февруари 2014 г. в цех 130 на Завод 4 на оръжейния комплекс на „Арсенал” край Мъглиж избухва взрив. Вследствие множество травми с около 98% изгаряния загива работещ в завода мъж.

На 1 октомври 2014 г. взрив избухва в цех на „Военен завод – Миджур“ в района на село Горни Лом, община Чупрене, след 17:00 ч. 15 души са изпепелени при взрива в „Миджур”. Причината официално е човешка грешка при утилизирането на боеприпаси. ОЩЕ: България през 2014 година: Големите трагедии

ОЩЕ: През април 2016 г. двама души загиват след запалване на машина в Завод 3 на „Арсенал“ В Казанлък, а през май същата година 53-годишен мъж загива при взрив в цех на завод „Арсенал“ в Мъглиж.

Нелеп инцидент възниква през 2017 г. във ВМЗ – Сопот, когато 43-годишен мъж се подхлъзва и пада в една от ваните с киселина, а по-късно умира от раните си, въпреки оказаната медицинска помощ.

Инцидент във оръжейния завод 3 на „Арсенал“ в Казанлък през март 2018 г. води до смъртта на 27-годишен работник. ОЩЕ: Военни ще обезопасяват земеделските земи край взривения цех в Иганово