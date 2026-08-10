"Червената лампа" в Ливърпул светна: Феновете разкритикуваха ръководството в навечерието на новия сезон

Феновете на Ливърпул се обърнаха с критики към собствениците на клуба, след като новият треньор Андони Ираола направи тревожно признание след загубата с 2:3 в приятелския мач от предсезонната подготовка срещу Монако. Мърсисайдци загубиха първия си мач на "Анфийлд" под ръководството на испанския специалист, въпреки че поведоха с 2:0 още през първия половин час. Голове на Александър Исак и Флориан Виртц дадоха на Ливърпул това, което те смятаха за комфортна преднина.

Ливърпул може да реши големия си проблем на пазара

Но дузпата на Александър Головин направи резултата 2:1 преди почивката. След това Монако осъществи великолепен обрат през второто полувреме благодарение на Мика Биерет и Пол Бруннер. Това е вторият път за една седмица, в който Ливърпул пропилява аванс от два гола, след като миналата събота загуби с 2:4 от Лийдс в Чикаго. Резултатите по време на предсезонната подготовка никога не са от особено значение, като изграждането на игрова форма и свикването с евентуални промени в тактическите схеми са много по-важни приоритети в навечерието на новия сезон. Но именно затова коментарите на Ираола след загубата от Монако бяха още по-тревожни за феновете на Ливърпул.

ОЩЕ: Големият проблем на Ливърпул лъсна преди началото на сезона

"Играхме добро първо полувреме, особено първите 30 минути", заяви испанецът пред репортерите. "Монако заслужаваше да обърне мача. Спечелихме първите две контролни срещи, но в последните две не успяхме да поддържаме желаното ниво през целия мач. Веднага щом направихме някои промени, играчите започнаха да се изморяват и не успяхме да поддържаме това ниво. Затова имаме над какво да работим." След тези изказвания феновете на "червените" насочиха критиките си към собствениците на Ливърпул за трансферната дейност на клуба досега през това лято.

Феновете на Ливърпул призоваха за нови попълнения

До този момент на "Анфийлд" пристигнаха Виктор Муньос и Жереми Жаке. Очаква се "червените" да финализират преотстъпването под наем на централния защитник Роналд Араухо от Барселона. Но поради редица контузии Джереми Фримпонг е единственият типичен десен защитник в състава на Ираола в навечерието на новия сезон. По тази причина феновете на Ливърпул настояват за подкрепления както в дефанзивната зона на полузащитата, така и на двете крила.

"Няма никаква дълбочина в този състав, няма да се борят дори на един фронт, да не говорим за четири", написа един фен в отговор на коментарите на Ираола. "Надявам се това да означава активност на трансферния пазар", каза друг, докато трети се оплака: "Никога не съм виждал отбор на Ливърпул с толкова липса на резерви. Знам, че имаме контузени, но това е неприемливо. Не можеш да очакваш да играеш футбол с висока интензивност с толкова оскъден състав."

ОЩЕ: Трансферна бомба на "Анфийлд": Ливърпул взима капитан на Барселона