Предлагат на Реал Мадрид колосална сума за една от перлите на "Бернабеу"

Пари Сен Жермен продължава да бъде един от най-влиятелните клубове по време на трансферните прозорци. Въпреки че предимно залага на млади таланти, които впоследствие превръща в едни от най-големите звезди в европейския футбол, френският отбор е известен и с големите си сделки. През 2017 година парижани платиха 222 милиона евро на Барселона за Неймар - трансфер, който промени из основи пазара и до днес остава недосегаем.

ПСЖ иска млада звезда на Реал Мадрид

През последните две години ПСЖ е един от най-силните отбори в Европа, а за това доказват двете поредни титли от Шампионска лига. Сега те са се прицелили към трети пореден триумф, но за целта искат да се подсилят в ключова зона. По тази причина следят и един от най-перспективните играчи в света. Става въпрос за перлата на Реал Мадрид - Арда Гюлер. Въпреки че се смяташе, че "кралете" нямат намерение да го продават, от "Парк де Пренс" могат да променят този план с колосалната си оферта.

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ПСЖ е предложил на Реал Мадрид 115 милиона евро за трансфера на турския полузащитник. Както съобщава Oxu.Az, позовавайки се на испанското издание Fichajes, въпреки важната роля на Гюлер в "кралския" клуб, такава голяма сума може да стане предмет на обсъждане в ръководството на мадридчани. Парижаните са определили турския полузащитник като една от основните си трансферни цели и са готови да настояват за офертата дори в случай на първоначален отказ, за да разберат каква сума би могла да убеди Реал. Припомняме, че Гюлер премина в испанския гранд от Фенербахче за 20 милиона евро.

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