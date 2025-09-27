Завръща ли се Ямал за Барселона?: Ханзи Флик говори за положението в отбора

Ханзи Флик даде пресконференция преди мача на Барселона срещу Реал Сосиедад в Ла Лига утре. На нея главни теми бяха контузените Рафиня и Жоан Гарсия, и състоянието на Ламин Ямал, който доскоро беше в лазарета. „Реал Сосиедад има ясен стил на игра. Искат да изграждат атаките отзад, а в предни позиции имат страхотен нападател. Те са силни и бързи. Но ние също имаме добри играчи. Това е възможност да покажем силата си“.

Флик не е очарован от контузията на Гарсия, но няма съмнения за Шчесни

Толкова каза немският наставник по повод предстоящия мач срещу Реал Сосиедад. От двамата контузени Флик обърна повече внимание на вратаря Гарсия и неговия заместник: „Не е приятно, че Жоан Гарсия е аут, той беше добре. Контузи се в последния мач срещу Овиедо, но тези неща се случват. Сега Шчесни се завръща и ако погледнем втората половина на миналия сезон, спечелихме почти всички мачове с него, той беше там и спечелихме три трофея с него.

Той е страхотен вратар, страхотен човек и нямам никакви съмнения в него. Това е част от работата ми, но я обичам. Винаги е предизвикателство. Имаме страхотен отбор, въпреки контузиите. Фокусираме се върху това, което е в нашите ръце и върху което можем да влияем“.

Ямал ще е на линия за мача с Реал Сосиедад

Другата главна тема бе за Ламин Ямал. Ханзи Флик разкри дали той ще играе в мача с Реал Сосиедад и сподели мнението си за това дали той трябва да играе за Испания в предстоящата пауза за мачове на националните отбори: „Той ще бъде на разположение утре, но не е моя работа дали Ламин ще бъде повикан от националния селекционер. Това си е негова работа. Решението е негово. Нямам усещане, че може да се контузи отново. Никога не знаеш какво може да се случи. Но сме сигурни, че е дошъл моментът той да се завърне. Щастливи сме, че е на разположение за утре, със сигурност ще получи минути“.

В Барселона са концентрирани върху следващия мач

„Винаги сме концентрирани върху следващия мач, а той е утре срещу Реал Сосиедад. След това ще видим как искаме да играем и да се подготвим за ПСЖ. В момента имаме четири поредни победи и трябва да продължим в същия дух, като утре покажем на феновете си същия дух от миналия сезон. Няма значение колко контузени играчи имаме, а само тези, които могат да играят и които със сигурност ще свършат страхотна работа“, това каза Ханзи Флик по повод сблъсъка с ПСЖ в Шампионската лига.

Флик говори за пенсионирането на Бускетс и за мадридското дерби

„Всички се наслаждавахме на онзи отбор на Барса и на онази халфова линия. Много ми харесваше“, това каза немският специалист по адрес на легендата на Барселона. А за това дали ще гледа дербито на Мадрид той сподели: „В 16:15 ч. часа е, нали (б.ред. - 17:15 часа българско)? Мисля, че ще го гледам, нормално е, гледам много мачове и за мен ще бъде един добър следобед да гледам този двубой. Това са два страхотни отбора. Ще го гледам“.