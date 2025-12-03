"Не е нормално за играч от българския футбол": В Англия се прехласнаха по бивш ас на Лудогорец, който гони рекорд на Фирмино

Водещата британска спортна телевизия Sky Sports излезе с обширен анализ, посветен на представянето на бившия нападател на Лудогорец Игор Тиаго. Бразилецът се наслаждава на изключителен сезон с тима на Брентфорд, като е втори в класацията при голмайсторите с 11 гола в 13 мача, отстъпвайки единствено на Ерлинг Холанд, който има 14 попадения на сметката си. А благодарение на силния си старт на сезона, Тиаго може да счупи рекорд на Роберто Фирмино.

От Лудогорец до английската Висша лига: Игор Тиаго не спира да бележи

Тиаго отне клубния рекорд на Айвън Тони за най-бързо достигане на двуцифрен брой голове във Висшата лига. Той има договор с Брентфорд до лятото на 2029 г. и започва да се доказва, след като прекара първите си месеци в клуба контузен. А добрите му изяви вече го свързват и с трансфери в други английски грандове като Астън Вила, Нюкасъл и Тотнъм.

"Не е нормално играчи, идващи от българския футбол, да пропуснат 1 година и после да окажат такова влияние във Висшата лига"

24-годишният Игор Тиаго се превърна в новия водещ нападател на Брентфорд и очевидно си върши добре работата. Той вкара пет от попаденията си от дузпи, а други шест бяха от игра. Единствено Холанд и Дани Уелбек имат повече попадения от игра от началото на сезона в Премиър лийг. След като вкара два гола срещу Бърнли през уикенда, неговият треньор Кийт Андрюс бе попитан дали е очаквал да има такова влияние върху играта на неговия тим.

"Честно казано, вероятно не. Не е нормално играчи, идващи от българския и белгийския футбол, да пропуснат почти цяла година поради контузия и след това да окажат такова влияние върху Висшата лига, както той", коментира Андрюс. "Вероятно бих излъгал, ако кажа, че съм очаквал това. Знаех, че ще има сериозно влияние върху лигата заради физическите си качества и типа играч, който е, но броят на головете и общото ниво на представяне са наистина много впечатляващи", добави още той.

Игор Тиаго може да стане най-резултатният бразилец в рамките на един сезон в историята на Висшата лига

Тиаго има дълъг път да измине, преди да се доближи до най-резултатния бразилец в историята на Висшата лига - Роберто Фирмино, който има 82 гола за Ливърпул. Само че бившият футболист на Лудогорец може да преследва друг рекорд на Фирмино - за най-много голове, отбелязани от бразилец в един сезон от Висшата лига. Фирмино дели този рекорд с Габриел Мартинели и Матеус Куня, като и тримата са вкарвали 15 гола за един сезон. Тиаго вече има 11 гола и може да ги задмине.

