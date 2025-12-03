Барселона загуби още един ключов играч до края на годината

Шампионът на Испания Барселона загуби още един ключов футболист. Каталунците няма да могат да разчитат на Дани Олмо до края на годината, след като испанецът се контузи при победата над Атлетико Мадрид с 3:1 като домакин в дербито на Ла Лига във вторник вечер. Олмо получи травма на рамото при отбелязването на втория гол в мача, когато се приземи лошо на тревата.

Барселона без Дани Олмо до края на 2025-та

Олмо опита да се подпре с ръка при падането си на тревата, но мокрият терен на "Камп Ноу" доведе до подхлъзване и разтежение в рамото. Веднага след гола той бе изведен от терена, за да получи помощ от медицинския екип на каталунците. Изглежда, че травмата е по-сериозна и той ще трябва да остане извън игра до края на годината, пише Goal.com.

Каталунците са без Гави, Фермин, Де Йонг, Араухо и Тер Щеген

Иначе извън състава на Барселона остават още Гави, Фермин Лопес, Френки де Йонг, Роналд Араухо и Марк-Андре тер Щеген, като единствено Гави е трайно контузен, а останалите се предполага, че скоро ще могат да се завърнат на линия за Ханзи Флик. "Лос кулес" се върнаха на върха в класирането в Ла Лига след няколко успеха в шампионата, като дръпнаха с четири точки пред Реал Мадрид.

