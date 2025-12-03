Хайди Клум ще води церемонията по теглене на жребия за групите на Световното по футбол

Певците Андреа Бочели, Никол Шерцингер и Роби Уилямс ще се включат с музикални изпълнения на жребия за групите на Световното първенство по футбол във Вашингтон в петък, съобщава агенция ДПА. Водещи на церемонията пък ще бъдат моделът Хайди Клум, комедиантът Кевин Харт и актьорът Дани Рамирес. Жребият ще бъде проведен в "Кенеди Сентър" във Вашингтон, където ще присъства и американският държавен глава Доналд Тръмп.

"Трудно ми е да повярвам, че ще бъда водещa на жребий цели 20 години след церемонията в родината ми (Германия - б.пр.). Световното първенство обединява хората като никое друго събитие и се радвам, че отново ще имам честта да участвам. Сцената този път е още по-голяма, защото домакини са три държави и на турнира ще играят 48 отбора", заяви Клум.

Снимка: Getty Images

Рамирес, който е американец с мексикански корени, добави: "Израснах с футбола и за мен е сбъдната мечта да стана малка част от Световното първенство по футбол. Още по-специално е това, че турнирът ще бъде проведен в САЩ, където съм роден, и в Мексико, откъдето произлиза част от семейството ми. Наистина съм щастлив и чакам с нетърпение церемонията". На церемонията е поканена и групата Village People, която ще изпълни песента YMCA.

Кой ще участва на Мондиал 2026

До момента са ясни 42 от 48-те участници на световните финали - Австралия, Иран, Япония, Йордания, Катар, Саудитска Арабия, Република Корея, Узбекистан (Зона Азия), Алжир, Кабо Верде, Египет, Гана, Кот Д'Ивоар, Мароко, Сенегал, Република Южна Африка, Тунис (Зона Африка), Канада, Кюрасао, Хаити, Мексико, Панама, САЩ (Зона КОНКАКАФ), Аржентина, Бразилия, Колумбия, Еквадор, Парагвай, Уругвай (Зона КОНМЕБОЛ), Нова Зеландия (Зона Океания), Австрия, Белгия, Хърватия, Англия, Франция, Германия, Нидерландия, Норвегия, Португалия, Шотландия, Испания и Швейцария.

Тези национални отбори ще бъдат разделени в 12 групи, от които със сигурност ще излизат първите два отбора. Осемте с най-добри показатели на трето място също ще продължат към елиминациите на турнира, който ще започне на 11 юни и ще завърши на 19 юли, пише БТА.

